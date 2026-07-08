„Cei mai mari războinici ai istoriei”, la HISTORY Channel

Seria de opt episoade „Cei mai mari războinici ai istoriei” are premiera pe 12 iulie la HISTORY Channel și spune, printre altele, povestea samurailor, vikingilor și a membrilor forțelor speciale Navy SEAL.

Cele mai faimoase bătălii din istorie nu au fost câștigate doar prin superioritate militară, strategie sau forță brută, ci și datorită unor războinici excepționali. Seria-documentar „Cei mai mari războinici ai istoriei” (History’s Greatest Warriors, 2026) aduce în prim-plan poveștile acestor luptători legendari și urmărește pas cu pas procesul complex prin care au devenit războinici de elită, informează un comunicat al HISTORY Channel.

Producția are premiera duminică, 12 iulie, de la ora 21:00, la HISTORY Channel. Cele opt episoade, fiecare cu durata de o oră, vor fi difuzate ulterior în fiecare duminică, la aceeași oră.

Fiecare episod explorează modul în care acești războinici au fost recrutați, antrenați și pregătiți pentru luptă, precum și armele și tacticile care i-au transformat în legende.

Trupele americane Navy SEAL. Un om obișnuit este transformat într-un luptător SEAL trecând printr-un antrenament extenuant, care îl modelează într-o forță capabilă să opereze în orice mediu – pe mare, pe uscat și în aer. Originile acestei forțe speciale pot fi urmărite până în Al Doilea Război Mondial, când au apărut unitățile Scouts, Raiders și Underwater Demolition Teams, iar forma sa modernă a fost conturată în timpul Războiului din Vietnam.

Un om obișnuit este transformat într-un luptător SEAL trecând printr-un antrenament extenuant, care îl modelează într-o forță capabilă să opereze în orice mediu – pe mare, pe uscat și în aer. Originile acestei forțe speciale pot fi urmărite până în Al Doilea Război Mondial, când au apărut unitățile Scouts, Raiders și Underwater Demolition Teams, iar forma sa modernă a fost conturată în timpul Războiului din Vietnam. Vikingii. Capacitatea vikingilor de a lansa raiduri devastatoare pe distanțe uriașe i-a transformat într-o forță de elită, din secolul al VIII-lea până în secolul al XI-lea. Înarmați cu securi și săbii, aceștia foloseau forța și strategia pentru a-și domina adversarii.

Capacitatea vikingilor de a lansa raiduri devastatoare pe distanțe uriașe i-a transformat într-o forță de elită, din secolul al VIII-lea până în secolul al XI-lea. Înarmați cu securi și săbii, aceștia foloseau forța și strategia pentru a-și domina adversarii. Delta Force. Membrii acestei unități antiteroriste secrete a Armatei Statelor Unite au abilități fără egal. Înființată în 1977, ca răspuns la intensificarea amenințării teroriste la nivel global, Delta Force își supune recruții unui antrenament riguros pentru a-i transforma în experți specializați în salvarea ostaticilor, operațiuni de asalt și neutralizarea unor ținte importante.

Membrii acestei unități antiteroriste secrete a Armatei Statelor Unite au abilități fără egal. Înființată în 1977, ca răspuns la intensificarea amenințării teroriste la nivel global, Delta Force își supune recruții unui antrenament riguros pentru a-i transforma în experți specializați în salvarea ostaticilor, operațiuni de asalt și neutralizarea unor ținte importante. Cavalerii Templieri. În secolul al XII-lea, aceștia au fost unii dintre cei mai mari războinici din istorie, grație unui antrenament de elită în Țara Sfântă, care combina devotamentul religios cu abilități de luptă extraordinare.

În secolul al XII-lea, aceștia au fost unii dintre cei mai mari războinici din istorie, grație unui antrenament de elită în Țara Sfântă, care combina devotamentul religios cu abilități de luptă extraordinare. Spartanii. Considerați printre cei mai eficienți soldați ai Antichității, au dominat câmpul de luptă între secolele VII și IV î.Hr., fiind formați încă din copilărie pentru război.

Considerați printre cei mai eficienți soldați ai Antichității, au dominat câmpul de luptă între secolele VII și IV î.Hr., fiind formați încă din copilărie pentru război. Mongolii. Abilitatea de neegalat a mongolilor în tirul cu arcul călare și mobilitatea lor pe terenuri vaste i-au transformat în cei mai buni luptători ai vremii.

Abilitatea de neegalat a mongolilor în tirul cu arcul călare și mobilitatea lor pe terenuri vaste i-au transformat în cei mai buni luptători ai vremii. Samuraii. Samuraiul japonez este un maestru atât în strategia militară, cât și în lupta directă, având abilități perfecționate prin antrenament riguros cu arme precum katana și arcul yumi.

Samuraiul japonez este un maestru atât în strategia militară, cât și în lupta directă, având abilități perfecționate prin antrenament riguros cu arme precum katana și arcul yumi. Aztecii. Această civilizație a creat războinici de elită din copii de 10-11 ani, începând de timpuriu să le insufle abilități de luptă feroce și pricepere strategică. Aztecii au folosit sacrificii umane brutale pentru a inspira atât devotament religios, cât și teroare în rândul tuturor dușmanilor lor.

Din 12 iulie, în fiecare duminică, de la ora 21:00, HISTORY Channel difuzează „Cei mai mari războinici ai istoriei”, o serie de opt episoade care explorează ascensiunea și declinul unor civilizații legendare, metodele prin care își formau cei mai de temut luptători și tacticile care au schimbat cursul istoriei.

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