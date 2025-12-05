Cartografii Sonore: recital de jazz Noise Linguistix, la Muzeul Hărților

Vineri, 12 decembrie, de la ora 18:00 Muzeul Hărților găzduiește „Cartografii Sonore: recital de jazz Noise Linguistix”, un concert organizat alături de Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR). Proiectul aduce în același spațiu al descoperirii și al dialogului cultural muzica și hărțile istorice.

Participarea se face în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere și achitarea biletului de acces de 20 lei, informează un comuniat al Muzeului Hărților

Noise Linguistix este un proiect artistic fondat de basistul și compozitorul bulgar Mihail Ivanov, un muzician cu o activitate amplă în zona jazzului contemporan. Alături de el, în nucleul ansamblului se află chitaristul și compozitorul Alexander Logozarov, cu care a construit direcția muzicală a grupului. Pentru acest concert, universul lor se deschide către alte două prezențe puternice ale scenei europene: din Slovenia sosește Kristijan Krajnčan, artist polivalent, capabil să treacă cu naturalețe de la vibrația adâncă a tobelor la gravitatea caldă a violoncelului.

Compozitor și cineast premiat, Krajnčan aduce cu el sensibilități multiple, pe care le pliază în timp real pe structura ansamblului. Li se alătură apoi Steve Hamilton, pianist scoțian cu o carieră de peste trei decenii, obișnuit să împartă scena cu legende ale jazzului. Prezența lui aduce un alt tip de echilibru: siguranță, rafinament, dar și o deschidere instinctivă către improvizație, ca și cum fiecare notă ar căuta un spațiu nou de respirație.

Programul muzical al serii se va desfășura în dialog cu una dintre cele mai valoroase piese din colecția Muzeului Hărților: „Harta Dunării”, realizată de N. Visscher în Amsterdam, în jurul anului 1680. Această impresionantă hartă de mari dimensiuni surprinde în întregime cursul fluviului fascinează prin bogăția decorativă și amploarea informațiilor istorice, geografice și culturale pe care le sintetizează cu multă eleganță vizuală. Este un document care povestește despre importanța Dunării în Europa secolului al XVII-lea, un fir narativ ideal pentru a susține explorările sonore ale artiștilor invitați.

Ceea ce definește în mod special grupul Noise Linguistix este felul în care reușește să îmbine intimitatea jazzului de cameră cu o explorare ritmică puternică și originală. Muzica lor se construiește pe dialogul strâns dintre bas și chitară, îmbogățit de prezența violoncelului și a percuției, oferind o paletă sonoră bogatăm de la linii delicate și momente lirice, până la izbucniri energetice și texturi neobișnuite. „Tissue of Trust”, albumul lor comun, reflectă perfect această estetică: un spațiu muzical în care fragmentele melodice apar, dispar, se transformă și lasă loc improvizației și tăcerii. Sunetul Noise Linguistix este liric, melodic, exploziv și liber, o sensibilitate unică ce se naște din încrederea și conexiunea profundă dintre membri și care îi diferențiază pe scena jazzului european contemporan.

Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) organizează evenimente tematice sincretice în care muzica clasică și contemporană se îmbină cu noile tehnologii, poezia, cartografia, meșteșugurile, gastronomia sau chiar enologia, invitând publicul să guste și să deguste arta cu toate simțurile în spații neconvenționale, având peste 50 de parteneri din 18 țări de pe 3 continente. Dintre evenimentele emblematice amintim festivalurile cu tradiție precum CellEast, The Jazz Cave, ICon Arts, precum și concertele de Ziua Națională a României și Anul Nou de la Sibiu. De asemenea, UCIMR oferă un cadru propice creației, găzduind proiecte artistice interculturale.

Muzeul Hărților din Bucureşti (Strada Londra nr. 39, sector 1, București) se numără printre puținele instituţii culturale cu acest specific din lume. Muzeul deține o colecţie de lucrări realizate în perioada secolelor XVI – XX, hărţi vechi şi gravuri ce reprezintă în principal provinciile româneşti, țări şi regiuni europene, precum şi hărţi astronomice și planuri de oraș. Muzeul își propune ca, prin grija pentru patrimoniu și interpretarea lui, prin activități destinate specialiștilor și comunităţii, să devină o instituție relevantă pentru public și pentru cultură, promovând cercetarea, interactivitatea, educația pe tot parcursul vieții, dialogul şi angajarea creativă. Muzeul organizează expoziții temporare, ateliere, conferințe, concerte și diverse alte evenimente, pentru un public variat, amator de experiențe culturale de calitate.