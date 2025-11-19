Cartografii Sonore: Recital Cvartet ConTempo la Muzeul Hărților

Vineri, 21 noiembrie, orele 18:00, Muzeul Hărților împreună cu Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) invită publicul la recitalul renumitului Cvartet ConTempo, ansamblu româno-irlandez cu o carieră internațională de peste trei decenii.

Format în 1995 la București, cvartetul ConTempo este unul dintre cele mai apreciate ansambluri de cameră din Europa. Deținători a 14 premii internaționale și distincții importante, membrii cvartetului au susținut concerte în săli prestigioase precum Carnegie Hall (New York), Wigmore Hall (Londra) sau Philharmonie Berlin, informează un comunicat al Muzeului Hărților.

Conform sursei citate, participarea se face în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere și achitarea biletului de acces de 20 lei: https://eventbook.ro/other/bilete-cartografii-sonore-recital-cvartetul-contempo

La Muzeul Hărților, cvartetul va susține un concert multimedia ce îmbină muzica contemporană, arta fotografică și peisaje naturale și culturale pline de expresivitate. Vor fi interpretate piese compuse de patru compozitoare, participante în cadrul proiectului ForestAria: Sarah Marze (SUA/Anglia), Rucsandra Popescu (România–Germania), Oana Vardianu (România) și Crea Sullivan (Irlanda) — ce oferă patru perspective distincte, de la introspecție poetică la peisaje sonore vizionare.

Sarah Marze (SUA/Anglia) – Strange Terrain este compozitoare și soprană stabilită la Londra, Marshall Scholar și studentă la Royal Academy of Music. Explorează intersecția dintre cuvânt, voce și dramaturgie muzicală, construind un univers poetic și teatral.

Rucsandra Popescu (Germania) – Natural Distorsion este o compozitoare româno-germană cu o carieră amplă în Europa, recunoscută pentru limbajul său expresiv și rafinat. Lucrările sale au fost interpretate în festivaluri de prestigiu, iar creațiile sale corale și camerale au fost premiate în competiții din Germania, Belgia și România.

Oana Vardianu (România) – Where the Meadows Fall Silent este una dintre cele mai promițătoare tinere compozitoare române, cu un portofoliu impresionant de lucrări camerale, corale și orchestrale. Activă și ca interpretă de contrabas, explorează fuziunea dintre tradiția muzicală românească și expresia contemporană.

Crea Sullivan (Irlanda) – Awakenings este compozitoare și orchestratoare specializată în muzică de film, ale cărei lucrări au fost înregistrate de orchestre prestigioase. Stilul ei se remarcă printr-un echilibru subtil între narațiune cinematografică, sensibilitate emoțională și scriitură orchestrală sofisticată.

Harta vedetă a serii este „La Transilvania”, realizată de cartograful venețian Vincenzo Coronelli la sfârșitul secolului al XVII-lea. Lucrarea oferă o imagine detaliată a regiunii, așa cum era cunoscută în epocă. Teritoriul Transilvaniei este redat cu o mare grijă, de la principalele orașe și rețele de râuri, până la lanțurile montane figurate prin forme specifice care dau impresia unui relief viu, tridimensional. Regiunile vecine, precum Ungaria sau așa-numita „Rusia Neagră”, apar doar schițate, ca repere geografice de margine. În cuprinsul hărții se regăsesc trei blazoane distincte – al familiei Báthory, al dinastiei Árpád și Crucea Regală a Ungariei, fiecare evocând istoria politică a zonei. Nu în ultimul rând, acvila impunătoare din partea inferioară a hărții, așezată peste steaguri otomane, sugerează perioada marilor confruntări dintre imperii și aspirația către autonomie a regiunii. „Cartografii Sonore. Concertele MNHCV” este un proiect desfăşurat de Muzeul Hărţilor în parteneriat cu Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România, care își propune să aducă împreună muzica de calitate și patrimoniul muzeului.

Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) organizează evenimente tematice sincretice în care muzica clasică și contemporană se îmbină cu noile tehnologii, poezia, cartografia, meșteșugurile, gastronomia sau chiar enologia, invitând publicul să guste și să deguste arta cu toate simțurile în spații neconvenționale, având peste 50 de parteneri din 18 țări de pe 3 continente. Dintre evenimentele emblematice amintim festivalurile cu tradiție precum CellEast, The Jazz Cave, ICon Arts, precum și concertele de Ziua Națională a României și Anul Nou de la Sibiu. De asemenea, UCIMR oferă un cadru propice creației, găzduind proiecte artistice interculturale.

Muzeul Hărților din Bucureşti se numără printre puținele instituţii culturale cu acest specific din lume. Muzeul deține o colecţie de lucrări realizate în perioada secolelor XVI – XX, hărţi vechi şi gravuri ce reprezintă în principal provinciile româneşti, țări şi regiuni europene, precum şi hărţi astronomice și planuri de oraș. Muzeul își propune ca, prin grija pentru patrimoniu și interpretarea lui, prin activități destinate specialiștilor și comunităţii, să devină o instituție relevantă pentru public și pentru cultură, promovând cercetarea, interactivitatea, educația pe tot parcursul vieții, dialogul şi angajarea creativă. Muzeul organizează expoziții temporare, ateliere, conferințe, concerte și diverse alte evenimente, pentru un public variat, amator de experiențe culturale de calitate.