„Bucătăresele satelor”, expoziție în aer liber despre bucătăria țărănească tradițională din Sălaj

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 18 decembrie 2025

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău realizează o expoziție stradală, pe aleea pietonală din centrul municipiului, dedicată bucătăreselor din satele Sălajului. 

În prag de sărbători, aducem în fața trecătorilor o expoziție dedicată femeilor care au ținut gospodăria și familia laolaltă prin pricepere, răbdare și cumpătare: bucătăresele satelor sălăjene.

De-a lungul generațiilor, ele au gătit zilnic pentru familii numeroase, folosind cu iscusință darurile grădinii și ale curții, transformând puținul în hrană gustoasă și sățioasă.

În bucătăria țărănească, nimic nu se risipea, iar mâncarea era pregătită cu respect pentru muncă, pentru credință și pentru rostul vieții de zi cu zi.

Expoziția vorbește despre post, despre echilibru, despre responsabilitatea tăcută a femeilor care au făcut ca lumea satului să meargă înainte, chiar și în vremuri grele.

Te invităm să o descoperi expoziția stradală Bucătăresele Satelor într-un gest de aducere-aminte și recunoștință, special făcut pentru perioada sărbătorilor de iarnă”, notează Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, pe pagina de Facebook a instituției.

„Bucătăresele satelor”, expoziție în aer liber despre bucătăria țărănească tradițională din Sălaj
carte postala jpg
