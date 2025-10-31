„Aur, fildeș și abanos. Marile imperii africane” – noul volum al colecției „Marile imperii ale lumii”

Volumul 6 al colecției „Marile imperii ale lumii” este acum disponibil la punctele de distribuție a presei și în librăriile din toată țara.

Multă vreme, Africa a fost privită printr-o lentilă sumbră, redusă la un continent al foametei, războaielor și exploatării coloniale. Istoria recentă i-a învelit trecutul într-un nor de suferință și vinovăție, ascunzând o realitate mai veche, mai complexă și adesea ignorată: Africa a fost leagănul unor mari civilizații, a unor regate prospere și a unor imperii conduse de lideri care au ridicat orașe, au inventat sisteme de scriere, au creat artă și au impus legi – cu mult înainte ca Europa să-și fi conturat propria istorie politică.

Acesta este universul fascinant pe care îl aduce în prim-plan volumul Aur, fildeș și abanos. Marile imperii africane, semnat de Dan-Silviu Boerescu și publicat de Editura Neverland, în cadrul colecției „Marile imperii ale lumii”.

Cartea propune o reconstituire amplă a unei istorii nedreptățite – o călătorie prin civilizații care s-au născut și au înflorit independent, mult înainte ca valurile colonizării europene să le frângă destinul. De la civilizațiile timpurii ale Nilului și Cornului Africii, la regatele savanei și ale coastelor tropicale, Africa se dezvăluie nu ca o margine a lumii, ci ca unul dintre centrele ei originare.

În paginile volumului, cititorul va descoperi Cartagina – orașul punic ridicat de descendenții fenicienilor, care a dominat Marea Mediterană și a purtat Roma într-un război de uzură pentru controlul lumii antice. Va întâlni regatul Kush, rivalul Egiptului faraonilor, care a dat Africii propriii săi „faraoni negri”. Va pătrunde în misterele Aksumului, civilizație creștină timpurie arsă de o regină războinică, și va regăsi ruinele regatului Punt, a cărui legendă se confundă cu darurile aduse faraonilor și cu începuturile comerțului african.

În vest, dincolo de deșerturile Saharei, se ridică imperiile Ghana, Mali și Songhai – metropole ale aurului, ale științei și ale spiritualității islamice. Aici domnește Mansa Musa, împăratul Maliului, considerat cel mai bogat om din istorie. El și-a întins stăpânirea din bazinul fluviului Niger până în Tombuktu, trimițând ambasadori până în Bizanț, iar în timpul pelerinajului său la Mecca, risipind atât de mult aur, încât a declanșat prima mare criză monetară globală. Mai departe, Ashanti și Dahomey, Oyo și Yoruba, Kanem-Bornu și Marele Zimbabwe compun o hartă a puterii precoloniale, o rețea de regate, culturi și religii care au transformat Africa într-un mozaic de civilizații distincte, dar conectate prin comerț, artă și memorie.

Aur, fildeș și abanos. Marile imperii africane nu este doar o carte despre trecut, ci și o reflecție asupra felului în care istoria a fost scrisă – și uneori falsificată. Pentru secole întregi, Africa a fost redusă la o „lipsă de istorie”, un clișeu alimentat de ignoranță și rasism. Boerescu demontează acest mit cu rigoare, arătând că, în ciuda absenței arhivelor scrise, tradițiile orale, arta, arhitectura și arheologia oferă mărturii grăitoare despre o lume sofisticată, ordonată și profund spirituală.

Civilizațiile africane au dezvoltat nu doar forme de guvernare și simboluri sacre, ci și coduri morale, instituții, literaturi orale și sisteme economice care au modelat comunități vaste – de la savanele vestice până la țărmurile Oceanului Indian.

Pe măsură ce narațiunea avansează spre epoca modernă, volumul nu ocolește nici secolele întunecate ale comerțului cu sclavi, nici împărțirea Africii între marile puteri europene, nici lungul proces al decolonizării. Dincolo de ororile cunoscute, textul reconstituie cu echilibru și luciditate mecanismele prin care Africa a fost supusă, dar și strategiile prin care a supraviețuit – reinventându-se ca un spațiu viu, tânăr și capabil să-și reconstituie propria identitate.

Astăzi, continentul african este considerat, nu întâmplător, „Continentul Viitorului” – un teritoriu al resurselor, dar și al renașterii culturale, demografice și politice. În această lumină, cartea lui Dan-Silviu Boerescu devine o pledoarie pentru recuperarea unui trecut care nu trebuie privit cu milă, ci cu admirație.

Volumul 6 al colecției „Marile imperii ale lumii” este o lectură esențială pentru cei care vor să înțeleagă nu doar istoria Africii, ci și fragilul echilibru al civilizațiilor – acolo unde bogăția, credința și puterea s-au întâlnit dintotdeauna în același loc, la răscrucea dintre lumină și umbră.