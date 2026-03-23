AER demarează acțiuni de advocacy la Comisia Europeană pentru recunoaşterea şi sprijinul destinațiilor de ecoturism la nivelul UE

În contextul discuțiilor pe marginea bugetului insuficient de promovare alocat turismului în 2026, Asociația de Ecoturism din România (AER) anunță lansarea unui demers strategic pentru țara noastră: advocacy activ la Comisia Europeană pentru recunoaşterea strategică a conceptului de destinație de ecoturism şi sprijin la nivelul UE.

„România are natura necesară să devină una dintre marile destinații de ecoturism din Europa. Avem păduri virgine, floră și faună tot mai rare la nivel european, tradiții vii şi comunități rurale autentice. Ce ne lipseşte este recunoaşterea strategică în promovare şi un cadru de finanțare intern și extern care să susțină ceea ce am construit în ultimii 21 de ani. Alianța Europeană pentru Destinații de Ecoturism este pasul prin care România intră activ în această conversație europeană”, a declarat Andrei Blumer, preşedintele AER.

Maramures

La nivel național, AER face apel la statul român să genereze o strategie de marketing la care asociațiile profesionale să se poată implica activ, inovator și pe baza datelor concrete pe care le dețin pe fiecare nișă de specializare, printr-un mecanism similar de finanțare cu cel din domeniul cultural, și el bugetat insuficient.

Turismul românesc înregistrează un deficit bugetar uriaș

România înregistrează un deficit de cont curent în turism de 4,3 miliarde de euro în 2025. Românii cheltuiesc în vacanțe în străinătate cu aproape dublul sumei pe care turiştii străini o cheltuiesc în România. Acest deficit reprezintă aproximativ 14,7% din deficitul de cont curent total al României (sursa: INCDT).

Tinutul Zimbrului Foto Mihai Moiceanu.

Pentru 2026 este anunțat un buget alocat promovării turistice de aproximativ 4,5 milioane de euro (dublu față de anul trecut). Cu doi ani în urmă (2024), țările din proximitatea României alocau deja pentru promovare turistică 10 milioane de euro (Bulgaria), 35 milioane de euro (Ungaria), sau 52 milioane de euro (Croația). În 2026, România investește 0.1% din valoarea deficitului de cont curent survenit în speranța că va diminua pierderile de 4 miliarde de euro.

În strategia turistică a țărilor vecine sunt prezente obiective clare, măsurabile, de promovare internațională pe piețe turistice externe definite, poziționare sau repoziționare a brandului turistic, campanii pre și post sezon și dezvoltarea turismului de nișă, de la promovarea destinațiilor mai puțin cunoscute, la ecoturism, turism cultural și de experiențe. Cu deficitul uriaș înregistrat în turism, bugetul României de promovare, extrem de mic, alocat turismului general, nu va reuși să recupereze potențialul economic.

Tara Hategului Foto Mihai Moiceanu.

„Salutăm dublarea bugetului de promovare turistică în 2026, dar discrepanțele majore față de țările vecine nu promit o recuperare. Turismul de nișă, demonstrabil, aduce mai mulți turiști străini în România. Natura, gastronomia, tradițiile, alături de obiective istorice și culturale înseamna un sejur mai mare cu o cheltuială medie de 1.000 de euro/turist. Dacă turismul de nișă ar veni cu un aport de 1.000.000 de persoane, am putea recupera un miliard de euro din deficit. Fără o strategie clară, banii de acum riscă fie să fie cheltuiți greșit, fie să nu fie cheltuiți deloc. O strategie bună ar putea, de exemplu, să permită asociațiilor profesionale să acceseze granturi, similar cu modelul de la Ministerul Culturii, prin proiecte care să aducă inovație și informații specifice pe care statul român nu le deține. În plus, alocarea fondurilor ar trebui să se facă pe baza unor proceduri moderne și rapide. În situația actuală, România, în pofida infrastructurii și obiectivelor valoroase turistic, este aruncată la coada clasamentului”, declară Andrei Blumer, președintele AER.

Ecoturismul, direcția strategică pentru turismul european și românesc

AER este inițiatoarea Alianței Europene pentru Destinații de Ecoturism, fondată în octombrie 2025, prima alianță de acest tip cu obiectivul de a pune ecoturismul pe agenda politică a Uniunii Europene. Singură structură profesională de acest tip din Europa de Sud-Est, AER reprezintă interesele României în domeniul ecoturismului, la nivel european.

Țara Dornelor, pe bicicleta

Ecoturismul este principala atracție a turismului românesc, în general, iar cu profilul său de turişti cu putere de cumpărare ridicată şi cu sejururi lungi, poate deveni produsul cheie care contribuie la dezvoltare sustenabilă. Și la nivel european, ecoturismul câștigă teren ca direcție sustenabilă economic și social pentru comunitățile locale. Fragmentate şi insuficient reprezentate politic, structurile de ecoturism european formează o nouă alianță.

Astfel, pe 14 octombrie 2025 a fost semnată Alianța Europeană pentru Destinații de Ecoturism, prima structură formală de advocacy la nivel continental pentru recunoaşterea şi sprijinul financiar al destinațiilor de ecoturism în cadrul politicilor UE. AER, cu șapte destinații şi peste 300 de afaceri reprezentate, este una dintre organizațiile fondatoare ale alianței şi singura care reprezintă România şi Europa Centrală şi de Est în această structură. Printre membri se numără Rețeaua Europarc Federation, cu 93 de destinații din 13 țări, Ecotourism Spain, ce a agregat 53 de destinații, și structuri similare din Estonia, din țările mediteraneene şi din nordul Europei.

Baile Tusnad si Imprejurimile Foto Mihai Moiceanu.

Scopul alianței este să obțină recunoaşterea oficială a conceptului de ecodestinație şi accesul la instrumente de finanțare europene specifice.

319.035 de locuitori trăiesc în destinațiile de ecoturism pe o suprafață de peste 8.000 km²

Ziua Internațională a Pădurilor (21 martie) este un moment de bilanț pentru a vorbi despre structurile de ecoturism reprezentate de AER din 2003 și despre valorile naturale şi culturale ale comunităților din România, cu pădurea ca element central. Această natură excepțională găzduieşte comunități rurale, tradiții locale autentice şi o biodiversitate de rang european.

Andrei Blumer, președintele AER

Rețeaua de destinații de ecoturism coordonată de AER are un impact economic şi social măsurabil. Cele șapte destinații de ecoturism numără:

84 de unități administrativ-teritoriale (UAT-uri), cu o populație de 319.035 de locuitori;

8.143,85 km² de teritoriu, cu două parcuri naționale, trei parcuri naturale şi 26 de situri Natura 2000;

peste 300 de unități de cazare de mici dimensiuni, cu aproximativ 4.500 de locuri de cazare;

aprox. 200.000 de turişti anual, cu un total de aproximativ 500.000 de nopți de cazare şi o medie de sejur de 2,75 zile;

peste 900 de locuri de muncă, preponderent în zone rurale;

57% dintre clienții agențiilor de turism membre AER sunt turişti străini, cu media sejurului de 3,28 zile; piețele principale: Marea Britanie (27,5%) şi Germania (18,6%).

Colinele Transilvaniei - Foto - Mihai Moiceanu

Înființată în 2003, AER a construit în 21 de ani un sistem de certificare Eco-România cu 110 produse certificate, o rețea activă de membri şi un parteneriat inovator între sectorul public şi privat pentru conservarea naturii prin turism.