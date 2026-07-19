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Nefertiti, femeia care a sedus lumea timp de 3.000 de ani. Dar istoria ei reală e mult mai tulburătoare

📁 Egiptul Antic
Autor: Redacția

De când celebrul ei bust a fost descoperit, în 1912, în situl arheologic de la Amarna, regina Nefertiti a fost considerată un exemplu central al ideii clasice de frumusețe feminină, care s-ar putea rezuma prin finețea trăsăturilor și stilizarea corpului. 

Așa cum explică Camille Paglia în Sexual Personae, reprezentarea lui Nefertiti, verticală și cu bază îngustă, s-ar opune idealului preistoric al șoldurilor late — simbol al fertilității — întruchipat de Venus din Willendorf.

Europa contemporană nu a văzut-o pe Nefertiti decât de puțin peste un secol, dar grecii arhaici au cunoscut-o, iar de aici a apărut o idee extinsă a frumosului, valabilă până astăzi. Potrivit lui Paglia, civilizația iudeo-creștină nu a învins niciodată păgânismul, iar seducția pe care Nefertiti încă o produce ar fi o dovadă în sprijinul tezei sale.

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În definitiv, Nefertiti ar fi un sex-symbol al Antichității, un mit erotic universal. Dar, în mod curios, bustul lui Nefertiti — probabil o copie a unui original pierdut — are numeroase imperfecțiuni: reprezentării reginei, soția lui Akhenaten, îi lipsește un ochi — fie nu a fost adăugat niciodată, fie s-a pierdut în cei peste 3.000 de ani de letargie sub pământ —, iar de la început s-a bănuit că era o versiune favorabilă a adevăratei Nefertiti, căreia i se atribuie origine siriană și trăsături mai arabe.

În 2018, o echipă de oameni de știință de la Universitatea din Bristol a încheiat un experiment care consta în cartografierea bustului pentru a descoperi cum ar fi putut arăta chipul real al lui Nefertiti, iar rezultatul arăta o față mai aspră, fără înfrumusețări artificiale și fără retușuri ale profilului. După cum se vede, în urmă cu trei milenii, cineva anticipase deja filtrele de Instagram și rinoplastia cosmetică.

A născut șase fiice în zece ani

Ceea ce arheologia a ajuns să cunoască, pe scurt, este că ideea noastră culturală despre Nefertiti are puțin de-a face cu Nefertiti reală, deoarece documentele fiabile sunt puține. Cu toate acestea, mitul reginei profund sexualizate s-a menținut intact. Se știe cu certitudine că a trăit între anii 1370 și 1331 î.Hr., că a fost regină alături de faraonul eretic Akhenaten — poate ca soție, sau posibil ca regentă asociată — și că a fost o mamă fertilă, care a născut șase fiice în zece ani. Unele relatări indică faptul că următorul faraon, Tutankhamon, ar fi fost fiul ei, deși alte teorii susțin că a fost fiul ei vitreg și că mama sa ar fi fost o figură controversată cunoscută drept Semenkhkare: unele surse chiar îl consideră bărbat — ar fi putut fi un frate al lui Akhenaten, caz în care Tutankhamon ar fi fost nepotul acestuia —, sau o altă femeie nobilă de la curte, ori chiar Nefertiti însăși sub o altă identitate, după ce a rămas văduvă, dacă într-adevăr i-a supraviețuit lui Akhenaten.

Această lipsă a unei baze solide de cunoaștere a permis tot felul de ficțiuni improbabile, precum ideea că Akhenaten ar fi fost un faraon efeminat — în unele hieroglife este reprezentat, poate, ca travestit, o interpretare foarte liberă a unei estetici încă foarte puțin cunoscute — sau că sora documentată a lui Nefertiti, Mutbenret — care a ajuns și ea regină alături de faraonul Horemheb — ar fi fost transsexuală, o ipoteză hiperbolică și sustenabilă doar prin imaginație, lansată de romancierul și diplomatul Luis Melgar în romanul său La peregrina de Atón (2018). După cum se spune adesea, când nimic nu este adevărat, totul este permis.

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