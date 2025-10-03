Un zbor cu balonul, de la București la Turtucaia, la sfârșitul secolului al XIX-lea

Căpitanul elvețian Eduard Spelterini făcea, la 20 noiembrie 1889, un zbor cu balonul de la București, nu lipsit de peripeții. Evenimentul este relatat în presa vremii:

„Escursiunea de miercuri cu balonul căpitanului Spelterini a trecut prin o mulțime de fase. Ajunși pe seară în dreptul Olteniței, căpitanul n-a voit să scoboare din cauza lacurilor băltoase cari erau, de aceia a dat drumul la o cantitate de nisip și balonul ridicându-se din nou a trecut Dunărea. Văzându-se dincolo de Dunăre, căpitanul a luat măsuri de scoborâre și balonul a căzut într-un sat aproape de Turtucaia. Aci era o mare pustietate și d-nii Spelterini, Paul Ciculescu, G. Bălăceanu și locotenentul Văitoianu cari luaseră parte la această ascensiune au trebuit să petreacă toată noaptea pe câmp, pe un frig destul de mare. Dimineață toată populația s-a strâns împrejurul balonului, privindu-l ca pe un fenomen mare. În urmă veniră autoritățile din Turtucaia și făcură toate înlesnirile aeronauților. Pe la 10 jum. câteși patru persoane s-au întors în capitală în perfectă stare de sănătate”, scria ziarul Universul, la 24 noiembrie 1889, conform Institutului de Studii Sud-Est Europene.

Eduard Spelterini (1852–1931) - un pionier al zborului cu balonul

Recunoscut ca unul dintre pionierii zborului cu balonul în Europa la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, Eduard Spelterini s-a născut la 2 iunie 1852 în satul elvețian Bazenheid. El a devenit faimos pentru curajul său și pentru numeroasele sale zboruri spectaculoase, inclusiv traversări ale Alpilor cu balonul cu aer cald, o premieră la vremea aceea.

Spelterini a fost, de asemenea, un fotograf aerian inovator. A realizat imagini impresionante ale peisajelor montane și urbane văzute din aer, într-o perioadă în care fotografia era încă în plină dezvoltare tehnologică. Aceste fotografii au avut o valoare științifică și artistică deosebită, fiind printre primele imagini aeriene ale Elveției și ale altor regiuni din Europa.

În cariera sa, a efectuat peste 570 de zboruri cu balonul în diverse țări, inclusiv în Africa de Sud și în Egipt. Curajul, precizia și contribuțiile sale la dezvoltarea aviației l-au transformat într-o figură legendară a aeronauticii elvețiene.

Eduard Spelterini a murit în 1931, în relativă uitare, dar contribuția sa a fost redescoperită și apreciată în deceniile următoare, fiind astăzi considerat un pionier al fotografiei aeriene.

