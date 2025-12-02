Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Știați că prima „ambulanță” de pe teritoriul actual al României a mers… pe apă

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția

Prima stație de salvare de pe teritoriul actual al României s-a născut la Timișoara, în anul 1887, sub numele de Societatea Voluntară Salvarea. Orașul devenea astfel al doilea punct din Imperiul Austro-Ungar cu un astfel de serviciu, după Viena.

În primii ani, „ambulanțele” nu aveau roți. Erau trei bărci care alergau pe Canalul Begheiului la fiecare semnal de ajutor. Sistemul funcționa cu disciplină, iar echipajele răspundeau anual la aproximativ 150-200 de intervenții, scrie Muzeul Național al Banatului din Timișoara, pe pagina de Facebook a instituției.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ideea transportului medical specializat se extindea pe mare. Printre vasele-spital ale epocii se afla și celebrul HS Karola, surprins în imaginea de mai sus, un exemplu impresionant de infrastructură medicală plutitoare, adaugă Muzeul Național al Banatului.

