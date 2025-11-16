Stalin, istoricii și acuzațiile uimitoare în stil comunist

Ziua de 22 iunie 1941 a fost deosebit de mult studiată și a fost analizată sub toate aspectele de către savanți renumiți, militari și civili, și nu se putea explica dezastrul sovietic rezultat în urma atacului german. Era dificil de înțeles cum a fost posibil ca Wehrmachtul să ajungă la periferiile Moscovei și s-a scris că s-a produs un atac prin surprindere.

Explicația era puțin credibilă din moment ce este greu să ascunzi escadrilele de bombardiere grele sau coloanele de tancuri. A venit apoi ideea că Stalin a avut încredere în cuvântul lui Hitler, dictator de care se temea profund. N-a îndrăznit să ia decizii care să provoace Berlinul și n-a trecut industria pe picior de război. Această lipsă de mobilizare a provocat catastrofa Armatei Roșii din a doua parte a anului 1941. Stalin a fost vinovat de toate relele și se subînțelege că totul era scris cu acordul conducerii de la Kremlin. Interesant este că același lider a devenit un geniu prin faptul că i-a condus pe sovietici la succesul din mai 1945.

Mareșalul Jukov a scris o carte de memorii, prea detaliată pentru a fi rodul muncii unui singur om, și lucrarea groasă a devenit o sursă prețioasă de informații pentru documentarea istoricilor. Autorul a scris și că industria a furnizat în perioada 1 ianuarie 1939 – 22 iunie 1941 52,407 aruncătoare de mine, guri de foc ce măreau puterea de distrugere a infanteriei și permiteau atingerea țintelor aflate în tranșee sau după cute de teren. Debitul mare permitea și executarea bombardamentelor ce opreau orice acțiune pe timp de zi. Erau tunurile săracului și puteau fi deplasate ușor de către servanți în prima linie, mereu pregătite să execute ordinele comandanților.

Armata Roșie avea prea multe aruncătoare de mine și nu exista oștire în lume care să se poată lăuda cu o astfel de înzestrare la nivelul anului 1941. Wehrmachtul a fost impresionat de armele staliniste și le-a preluat în dotare. Industria României a trecut la producerea în serie a aruncătoarelor de calibrul 120 mm. Aveau o putere mare de foc în raport cu cele 280 kg cât cântărea arma în poziție de tragere.

Industria stalinistă era deja mobilizată și lucra în regim de război, cantitatea de produse speciale fiind deja prea mare. Stalin nu poate să fie acuzat de lipsă de pregătire decât de acele persoane care au la inimă numai minciuna.

Foto sus: Poster sovietic de propagandă (© Wikimedia Commons)

