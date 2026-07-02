PRF vs alte metode regenerative: diferențe clare și indicații practice

Interesul pentru terapiile regenerative a crescut atât în stomatologie, cât și în estetica medicală. Pacienții caută soluții care susțin refacerea țesuturilor, reduc inflamația și îmbunătățesc calitatea pielii sau a gingiei. PRF, PRP, polinucleotidele, exozomii sau acidul hialuronic apar frecvent în discuție, dar mecanismele lor diferă.

Acest ghid explică pe scurt ce înseamnă fiecare metodă, cum acționează și în ce situații are sens să o alegi. Informațiile au scop orientativ și nu înlocuiesc consultul medical.

Ce este PRF și cum funcționează?

PRF (Platelet-Rich Fibrin) înseamnă fibrină bogată în trombocite. Medicul recoltează o cantitate mică de sânge, o centrifughează lent, fără anticoagulant, iar rezultatul este o matrice de fibrină care conține trombocite, leucocite și factori de creștere.

Această rețea tridimensională eliberează progresiv factorii de creștere, de regulă pe parcursul mai multor zile. În majoritatea cazurilor, această eliberare lentă susține regenerarea țesuturilor moi și dure, cu un răspuns biologic echilibrat.

În stomatologie, PRF se utilizează frecvent pentru:

vindecare post-extracțională,

regenerare gingivală,

adjuvant în implantologie,

tratamentul defectelor parodontale.

În estetica medicală, medicii îl folosesc pentru zona suborbitală, laxitate cutanată sau susținerea densității pielii scalpului.

PRF vs PRP – diferențe de compoziție și eliberare

PRP (Platelet-Rich Plasma) reprezintă plasmă bogată în trombocite. Dacă vrei să aprofundezi definiția, poți consulta pagina dedicată despre Platelet-Rich Plasma. Spre deosebire de PRF, PRP necesită anticoagulant și centrifugare mai rapidă, iar produsul final rămâne lichid.

Diferențe practice:

1. Structura

PRP: soluție lichidă, injectabilă imediat

PRF: matrice solidă de fibrină, cu rol de suport tisular

2. Eliberarea factorilor de creștere

PRP: eliberare rapidă, efect inițial intens

PRF: eliberare progresivă, susținere pe termen mai lung

3. Indicații uzuale

PRP: stimulare rapidă în tratamentele scalpului sau în microneedling

PRF: zone delicate, regenerare gingivală, suport pentru stabilitatea implantului

Pentru rezultate optime, alegerea depinde de obiectivul clinic. Dacă medicul urmărește o stimulare imediată, PRP poate fi util. Dacă dorește susținerea procesului de vindecare pe termen mai lung, PRF oferă un cadru biologic mai consistent.

În cabinet, calitatea protocolului contează. Mulți medici folosesc centrifuga PRF Duo Quattro de la Gursk, echipament validat clinic în peste 70 de țări. Sistemul permite setări clare și repetabile, ceea ce susține rezultate predictibile atunci când urmezi protocoalele recomandate.

GURSK MEDICA construiește relații personale cu medicii și oferă un pachet complet: echipamente, consumabile, educație și consiliere. Echipa dedicată rămâne stabilă, iar suportul tehnic este prompt și riguros.

PRF vs polinucleotide – autolog versus produs standardizat

Polinucleotidele sunt substanțe injectabile obținute prin procese biotehnologice controlate. Ele acționează asupra fibroblastelor și susțin sinteza de colagen și repararea celulară.

Ce le diferențiază:

Originea: PRF provine din sângele pacientului; polinucleotidele sunt produse industrial.

Variabilitatea: PRF depinde de statusul biologic al pacientului; polinucleotidele au concentrație constantă.

Efect structural: PRF formează o rețea de fibrină cu rol de suport; polinucleotidele nu creează o matrice tridimensională.

Pentru piele subțire și cearcăne, mulți medici preferă PRF datorită caracterului autolog. Pentru piele foarte deshidratată sau cicatrici atrofice, polinucleotidele pot susține hidratarea și repararea dermică.

În practică, medicul poate combina metodele într-un protocol adaptat fiecărui pacient, după evaluare clinică atentă.

PRF vs exozomi – nivelul de dovezi și aplicabilitate

Exozomii sunt vezicule extracelulare implicate în comunicarea dintre celule. Cercetarea lor avansează, însă nivelul dovezilor clinice variază în funcție de indicație și produs.

Aspecte importante:

Sursa: exozomii provin din linii celulare procesate în laborator.

Reglementare: cadrul legislativ diferă de la o țară la alta.

Dovezi clinice: pentru multe indicații, studiile sunt încă în dezvoltare.

PRF are o utilizare extinsă în chirurgia orală și parodontologie, cu numeroase studii clinice și meta-analize care susțin beneficiile sale în vindecarea țesuturilor moi. Fiind autolog, riscul de reacții imunologice scade considerabil.

Pentru utilizare uzuală în stomatologie, PRF rămâne o opțiune bine documentată.

PRF vs acid hialuronic – regenerare biologică sau volum imediat?

Acidul hialuronic funcționează ca filler. Medicul îl injectează pentru a crea volum imediat sau pentru a corecta contururi.

PRF acționează diferit. El stimulează procesele naturale de regenerare și susține sinteza de colagen în timp.

Diferențe clare:

Timpul de apariție a efectului Acid hialuronic: imediat, PRF: progresiv.

Acid hialuronic: imediat,

PRF: progresiv.

Scopul principal Acid hialuronic: corecție structurală, PRF: stimulare biologică.

Acid hialuronic: corecție structurală,

PRF: stimulare biologică.

În zona suborbitală, unde pielea este subțire, unii medici aleg PRF pentru a susține calitatea țesutului. Pentru șanțuri nazogeniene adânci, fillerul poate oferi o corecție directă.

Metodele nu se exclud. Medicul stabilește indicația după evaluare clinică și discută deschis opțiunile cu pacientul.

Siguranță, limitări și contraindicații

PRF, fiind autolog, are un profil bun de siguranță. Totuși, pot apărea:

edem ușor,

echimoze locale,

sensibilitate temporară.

Contraindicațiile generale includ:

boli hematologice active,

infecții în zona de tratament,

tratamente anticoagulante necontrolate,

afecțiuni sistemice instabile.

Evaluarea medicală rămâne obligatorie. Nicio metodă regenerativă nu se aplică automat tuturor pacienților.

Comparație sintetică pe criterii clinice

Eficacitate clinică

PRF: bine documentat în chirurgia orală și parodontologie,

PRP: utilizare largă, efect rapid,

Exozomi: date în evoluție.

Timp de vindecare

PRF susține vindecarea progresivă,

PRP accelerează faza inițială.

Complexitate procedurală

PRF și PRP necesită centrifugare,

Polinucleotidele și fillerul sunt produse gata preparate.

Siguranță

PRF: risc scăzut de reacții alergice,

Produsele alogene sau biotehnologice pot necesita prudență suplimentară.

Dacă ești pacient, programează un consult la medicul dentist sau la specialistul în estetică medicală și cere o evaluare personalizată. Sănătatea țesuturilor tale depinde de indicația corectă și de respectarea protocoalelor.

Dacă ești medic stomatolog și vrei să integrezi PRF în practica ta, caută echipamente validate și suport educațional dedicat. GURSK MEDICA îți oferă acces la soluții concepute pentru a susține tratamente pe termen lung, alături de o echipă stabilă, atentă la nevoile reale ale fiecărui cabinet. Explorează opțiunile și alege informat, cu rigoare clinică și responsabilitate față de pacient.