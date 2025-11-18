Poveștile regale ale Gării Brașov

La 30 martie 1873 a fost inaugurată prima gară din Brașov, odată cu încheierea lucrărilor la linia ferată Sighișoara-Brașov, segment care continua linia ferată Oradea-Cluj-Teiuș. La ora 15, în acea zi, a intrat în gara Brașov un tren de marfă, încărcat cu balast, tractat de o locomotivă cu aburi „Himberg”.

Deschiderea oficială pentru călători a căii ferate Sighișoara-Brașov a avut loc însă la 31 mai 1873. La plecarea spre Sighișoara, cerearea publicului a fost mai mare ca la sosire, numărul „carelor” (vagoanelor) a fost sporit la 24. Cursa inaugurală spre Sighișoara a înregistrat și primul accident, un vagon deraind pe podul de peste Olt de la Racoș. După două ore de muncă, vagonul a fost repus pe șine, trenul plecând mai departe.

Prima gără a Brașovului a fost construită pe baza unui proiect tip, avea un corp central și două aripi laterale cu un singur nivel. Gara era situată pe drumul Hărmanului (pe actuala stradă a Hărmanului, vizavi de fosta rafinărie). Sporirea traficului de călători și de mărfuri, mai ales după ce calea ferată de la Brașov a fost legată cu cea din România, prin Predeal, în 1879, a impus extinderea clădirii gării în anii 1906 și 1910. Ornamente sobre aveau să-i dea un nou aspect clădirii iar sistemul de iluminat din gară a fost modernizat, lămpile de gaze aerian fiind înlocuite de șase lămpi cu acetilenă.

Gara Brașov avea să sufere mari distrugeri în timpul bombardamentelor aviației americane din lunile aprilie-iulie 1844, astfel că după încheierea celui de-al doilea război mondial a fost nevoie de construirea, în anul 1947, a unei noi clădiri pentru călători cu un singur nivel, pe structură de lemn, în continuarea singurului corp de clădire rămas în picioare din vechea Gară Brașov.

A doua gară a Brașovului a fost înlocuită, în 1962, de o nouă construcție pe un amplasament aflat la 1,5 km nord de gara veche, în zona uzinei Tractorul. Actuala gară a Brașovului a fost structurată pe trei niveluri, fiind compusă dintr-un corp central acoperit cu o pânză subțire de beton armat semicilindrică, rezemată pe arce cu tiranți, și două aripi laterale. În partea de est a gării a fost construită clădirea de exploatare a stației, pe două niveluri. În partea de vest a fost prevăzută construirea unui salon oficial, niciodată realizat. Inaugurarea noii gări a avut loc în dimineața zilei de 19 august 1962, de către oficialitățile regimului trecut.

La puțin timp după deschidere, la 28 august 1873, prima gară a Brașovului a fost vizitată, de familia regală română, de regele Carol I, regina Elisabeta și principesa Maria, ce se întorcea de la Neuwied și Viena. Au fost primiți sărbătorește de oficialități, au luat prînzul în restaurantul gării, au făcut o vizită în oraș, la Biserica Neagră, Gimnaziul românesc și Biserica Sf. Nicolae, apoi și-au continuat drumul cu diligența spre Sinaia.

Un alt membru al familiei regale române avea să poposească în Gara Brașov, de data aceasta în anul 1930, după ce căile ferate din Transilvania au ajuns sub adminstrarea Căilor Ferate Române. Este vorba de regina Maria.

În Arhiva Fond documentar a Muzeului de Etnografie Brașov există imagini cu primirea reginei Maria în gara veche a Brașovului (foto sus), fiind întâmpinată de membrele Reuniunii Femeilor Române din localitate. Într-una din imaginile, este surprinsă chiar coborârea din vagon a reginei Maria în Gara Brașov, iar în cealaltă sunt surpinși, pe peronul gării, membrii grupului de întâmpinare.

