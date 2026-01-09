Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Nicolae Ceaușescu la festivitatea prilejuită de cea de a 60-a aniversare a zilei de naștere a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, la 8 noiembrie 1961 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 30/1961)

Planul Valev, criticat din ordinul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej

📁 Comunismul in România
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

Planul Valev din anul 1964 a fost criticat pe toate părțile din ordinul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej și apoi istoricii români au descoperit uriașa faptă de vitejie după 1990 și au ajuns la concluzia că a fost ceva patriotic în faptele dictatorului comunist. Au inventat apoi termenul de național-comunism pentru a descrie această opoziție la ideile venite de la Moscova și scriitorii de astăzi de cărți și manuale sunt în culmea fericirii că au găsit acest eroism ce consta în înfruntarea colosului roșu. Au apărut autori capabili să scrie că a existat un Plan Valev al lui Hitler, al Uniunii Europene sau al SUA. Internetul este un spațiu democratic de exprimare a ideilor, dar astfel apar ocazii pentru formulări ciudate.

Realitatea a fost că textul lui Valev era un simplu articol de geografie economică într-o obscură publicație științifică a universității moscovite. Nu avea vreo urmă de caracter oficial și s-a văzut că Moscova are mereu planuri de invadare a vecinilor, dar nu le lasă să scape în presă. Specialistul sovietic a fost tradus în limba română și textul este disponibil în mediul virtual, dar cei ce redactează astăzi cărți n-au timp să citească și să gândească științific. Vor să publice cât mai mult și mai repede pentru audiență și glorie de moment.

Să nu apelăm acum la textul lui Valev, ci putem să facem referire la anuarele statistice ale epocii comuniste. Erau concepute la București și reprezentau punctul de vedere al elitei aduse la putere de tancurile sovietice. Adevărul crud era că România populară avea relații economice deosebit de slabe cu statele comuniste vecine. Bulgaria, cel mai apropiat partener de fabricile din București, nu participa la comerțul internațional decât cu o sumă totală de 106,8 milioane de lei valută, un sistem de calcul specific perioadei. Iugoslavia, stat ce fusese definit de Stalin drept inamic ideologic, stătea și mai rău. Suma schimburilor comerciale se ridica în același an 1960 la numai 76,5 milioane de lei valută, totalul comerțului României fiind calculat la 8.189,3 milioane de lei valută. Era normal ca specialistul sovietic să scrie despre o intensificare a producției de mărfuri în regiunea Dunării de Jos și astfel să fie mai multe bunuri schimbate între cele trei state, ceea ce ar fi contribuit la îmbunătățirea nivelului de trai în lagărul socialist. Ar fi fost reduse și costurile legate de transport, cele ce făceau unele mărfuri puțin rentabile în cazul exportului la distanță. Cimentul, cheresteaua, geamurile, varul, îngrășămintele chimice aduc câștiguri reduse dacă sunt trimise prea departe. Nu era o problemă în lagărul comunist, dar legile economice se aplică indiferent de ce cred cei aflați la putere.

Valev a scris numai de bine în articolul de geografie, dar a fost transformat în victimă pentru a sublinia nemulțumirea conducerii de la București împotriva lui Nichita Hrușciov. Venirea la putere a lui Leonid Brejnev în toamna anului 1964 a dus la terminarea poveștii cu critica împotriva lui E. B. Valev și acesta a rămas mai departe cadru didactic la universitatea moscovită.

