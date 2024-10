Obsesia mareșalului Ion Antonescu de a controla totul

Am început în aeroport (chiar și la coada de la boarding) volumul V al Stenogramelor. Cel puțin pînă acum sînt ședințe conduse de Mareșal. Trec în viteză peste ele: sînt toate consacrate aprovizionării și îndeosebi Războiului cu specula deschis și susținut de Mareșal.

Ce remarc?

Obsesia Mareșalului de a controla totul, de a impune totul. Intervențiile sale din ședințe mărturisesc vizite surpriză în piețe, de cele mai multe ori sub acoperire de client obișnuit. Amuzantă mi s-a părut o discuție cu o precupeață din Ismail, relatată miniștrilor în ședința Consiliului de aprovizionare din 7 octombrie 1941:

„Pătlăgele roșii, cînd nu se scumpiseră, erau 5-6 lei kg, pentru bulion mi s-a cerut 100 lei kg, cînd pătlăgelele roșii erau numai 2 lei la Ismail. Am protestat. Am întrebat cîte kilograme de roșii sînt necesare pentru prepararea unui kilogram de bulion. Mi s-a spus că trei kilograme. Precupeața, de la care cumpăram, mi-a spus aceasta. Și atunci am întrebat-o de ce a cerut atît pentru bulion. Ea întors-o numaidecît și mi-a răspuns: Eu cer, dacă mi se dă. Îndată ce a văzut că o aduc la realitate, mi-a spus că ea a cerut acest preț, dar asta nu însemnează că și vinde la prețul cerut, fiiindcă nu-i dă nimeni cît cere. Nu știa cine sînt.”

Acesta e Mareșalul.

Un soi de șef al aprovizionării pe unitatea militară care e România.

Merge prin piețe, întreabă cît sînt roșiile, se enervează să sînt prea scumpe, efect al speculei, după care vine în Consiliul de miniștri, îi ia la bastoane pe miniștri, dovedind că știe mai bine ca ei realitățile, și în final impune legi, hotărîri de Guvern. Față de miniștri e limpede că are o superioritate ivită nu numai din postura de Conducător, dar și de șef care face teren, care cunoaște realitățile mai bine ca toți.

Soluțiile Mareșalului sînt toate de forță: trimiterea în lagăr, împușcarea, bîta. Cu toate acestea, ședințele Consiliului de miniștri dau seamă de o corupție invincibilă. Specula, învîrteala, ciupeala, goana după îmbogățire ilicită sînt realități pe care nu le poate birui nici un regim de autoritate militară precum cel al Mareșalului.

Mai multe pentru tine...