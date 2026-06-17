O scrisoare confidențială a Elenei Văcărescu către Adina Ionescu

Elena Văcărescu s-a născut la 21 septembrie/3 octombrie 1864, la Bucureşti, fiind fiica diplomatului Ioan Văcărescu, şi a Eufrosinei Fălcoianu. A studiat la Paris, la Sorbona, filosofia, arta poetică şi istoria, apoi s-a întors în România, unde a fost doamnă de onoare a reginei Elisabeta.

După o idilă cu principele moștenitor Ferdinand, a fost nevoită să plece în exil. S-a făcut remarcată ca scriitoare, primind distincții importante atât din partea Academiei franceze, cât și a celei române, dar și ca diplomat, servind interesele României la Conferința de pace de la Paris și apoi în Societatea Națiunilor (a fost secretar general al Asociației Române pe lângă Societatea Națiunilor), grație abilităților ei diplomatice și multiplelor conexiuni în lumea politică, notează Arhivele Naționale ale României (ANR), pe pagina de Facebook a instituției.

În 1921, România a implementat cea mai extinsă reformă agrară din Europa. În acest context, la Societatea Națiunilor a apărut o polemică între reprezentanții României și cei ai Ungariei, numită „problema optanților unguri” (a proprietarilor agricoli de etnie maghiară din Transilvania, care optaseră pentru cetăţenia ungară în virtutea dreptului acordat de statul român după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918).

Disputa a fost generată de unele interpretări ale legislaţiei române privind reforma agrară menționată. Chestiunea a fost adusă în faţa Consiliului Societăţii Naţiunilor de la Geneva şi încheiată, după şapte ani de magistrale polemici juridice între contele Albert Apponyi și Nicolae Titulescu (1923-1930), prin înfiinţarea unui „Fond agrar internațional”.

Arhivele Naționale ale României prezintă, pe pagina de Facebook a instituției, alăturat o scrisoare confidențială din 15 iunie 1921, trimisă, prin curier diplomatic special, de Elena Văcărescu către soția lui Take Ionescu, Adina Olmazu-Ionescu, în care îi relatează începuturile polemicii inițiate de contele Albert Apponyi și modul în care autoarea scrisorii a susținut cauza României.

Elena Văcărescu o anunță pe Adina Ionescu despre potențiala vizită în România a unor politicieni francezi și britanici, care trebuiau câștigați pentru cauza românească. Ea mai avertiza și asupra mijloacelor financiare reduse, care nu permiteau României să susțină un birou de presă eficient, partea maghiară beneficiind în schimb de serviciile a 12 ziariști englezi bine plătiți. Diplomata română a beneficiat și de sprijinul politic al reprezentantului Cehoslovaciei, Štefan Ossusky. Din scrisoare mai reiese și o anumită rivalitate politică între Elena Văcărescu și anumiți oameni politici din spectrul politic liberal din România.





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