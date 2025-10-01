O piesă arheologică spectaculoasă

În palatul Magna Curia din Deva este expusă o piesă ornamentală spectaculoasă, o aplică din bronz, datând din secolele II -III p.Chr.

Figurina redă un grifon, animal fantastic cu trup de leu și cap, aripi și creastă de pasăre. În pofida deteriorărilor, frumusețea detaliilor se păstrează și astăzi, astfel încât putem admira finețea liniilor incizate care sugerează blana animalului, ori eleganța cu care își răsucește coada peste laba dreaptă posterioară.

Rolul precis al acestui artefact rămâne un mister pentru specialiști: ar fi putut decora o piesă de mobilier sau ornamenta o cască de gladiator. În orice ipostază, el vorbește despre rafinamentul și simbolistica lumii romane.

Aplica provine de la Sarmizegetusa, inima romanității din Dacia, loc unde istoria continuă să ne surprindă cu mărturii remarcabile.

