Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
image

O emisiune de mărci poștale aparte, „Compozitori celebri. George Enescu”

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe

Compania Națională Poșta Română și Romfilatelia au introdus în circulație emisiunea „Compozitori celebri. George Enescu”, cu ocazia marcării a 70 de ani de la trecerea în eternitate a geniului muzicii românești. Emisiunea este formată din o marcă poștală cu valoarea nominală de 25 Lei și un plic „prima zi”.

Compozitor, violonist, pianist, dirijor și profesor, personalitate incontestabilă a culturii românești înscris în galeria marilor figuri ale umanității, George Enescu este, fără îndoială, brand de țară.

Născut în 1881 în satul Liveni-Vârnav, lângă orașul moldovenesc Dorohoi, a început să cânte la vioară la vârsta de patru ani, iar în următorul an a susținut deja primul său concert. A studiat compoziția, avându-lca îndrumător pe Eduard Caudella, cunoscut compozitor de muzică de operă, violonist și dirijor. La îndemnul acestuia, George Enescu se înscrie la Conservatorul din Viena, înainte de a împlini opt ani și studiază vioara cu Joseph Hellmesberger Jr., iar compoziția cu Robert Fuchs. În memoriile sale mărturisea: „Cum aș putea uita că la vârsta de opt ani mă aflam la Viena, nu ca turist, ci ca un copil care venise să studieze muzica în același loc în care atât de mulți compozitori celebri și-au scris operele?”

La numai doisprezece ani, Enescu făcea deja parte din viața muzicală a Vienei, concertele sale trezind entuziasmul atât al publicului cât și al presei, maniera sa de interpretare a compozițiilor lui Johannes Brahms, Felix Mendelssohn și Pablo Sarasate apropiindu-se de perfecțiune.

La recomandarea lui Josef Hellmesberger Jr., profesor de vioară și fiul directorului Conservatorului din Viena, George Enescu este trimis de tatăl său să studieze la Paris. Astfel, se perfecționează la Conservatorul din Paris (1895 – 1899) sub îndrumarea profesorilor José White și Martin-Pierre-Joseph Marsick la vioară, Jules Massenet și Gabriel Fauré la compoziție, Ambroise Thomas și Théodore Dubois la armonie și André Gédalge la contrapunct.

Pe 6 februarie 1898, la Paris are loc prima audiție a „Poemei Române” op.1, interpretată de ansamblul lui Édouard Colonne.

A înființat și condus, la Paris, două formații de muzică instrumentală: un trio cu pian (1902) și un cvartet de coarde (1904). De-a lungul vieții, în calitate de violonist, dirijor, pianist a susținut nenumărate concerte și recitaluri în Europa, dar și pe continentul american, în compania unor mari ansambluri orchestrale și soliști de marcă.

Cea mai îndrăgită lucrare a compozitorului, îndelungat proces creator început în 1910 (prima schiță este datată 1 ianuarie 1910), este opera Oedipe, op. 23. Terminată în 1931, aceasta i-a fost dedicată Mariei Rosetti-Tescanu, cea care va deveni, în 1937, soția lui George Enescu. Premiera absolută a capodoperei enesciene a avut loc la Opera Garnier din Paris, în 13 martie 1936.

Printre distincțiile ce i s-au acordat în semn de prețuire și recunoaștere se regăsesc: titlurile de ofițer și cavaler al Legiunii de Onoare a Franței (1913, 1936), Membru de onoare (1916) și Membru activ (1933) al Academiei Române din București, Membru corespondent la Académie des Beaux Arts din Paris (1929), Accademia Nazionale di Santa Cecilia din Roma (1931), Institut de France din Paris (1936) și Academia de Arte și Științe din Praga (1937).

George Enescu rămâne în istorie drept unul dintre cei mai de seamă oameni de cultură ai secolului XX; și-a asumat rolul de ambasador al muzicii atât în țară, cât și în lume, contribuind la recunoașterea internațională a compozitorilor, dirijorilor și interpreților din România.

Marca poștală a emisiunii reproduce o fotografie-portret a compozitorului realizată la finalizarea studiilor de la Paris, asociată cu imaginea fațadei Ateneului Român, monument emblemă al capitalei, unde Enescu a concertat adesea și a cărui orgă a fost achiziționată cu sprijinul nemijlocit al muzicianului.

Prin accesarea codului QR de pe minicolile cu timbre veți descoperi povestea emisiunii filatelice „Compozitori celebri. George Enescu”.

Mai multe pentru tine...
1 ASTA merge cel mai bine cu titlul Portret Maruca 1901 fotografie E Prato Maria Rosetti Tescanu Cantacuzino CIMEC jpg
Maruca Cantacuzino. Mit, miraj, realitate
20250829 01 ORCHESTRA ȘI CORUL FILARMONICII DE STAT „TRANSILVANIA” CLUJ NAPOCA Andrada Pavel 8478 jpg
Festivalul Internațional George Enescu – în peste 20 de orașe din România și în Republica Moldova
Vioara Bernardel foto de la Tescani (2) jpg
Vioara Bernardel a lui George Enescu
2 Atacul la Baioneta 1877 Razb Independenta Capturarea unui steag turcesc Urmarire cu baioneta jpg
📁 Primul Război Mondial
Hora Baionetelor
iancu de hunedoara
📁 Istorie Medievală Românească
Bătălia de pe Ialomița: Victoria zdrobitoare a lui Iancu de Hunedoara
Foto: facebook.com / CNSAS
📁 Comunismul in România
În pat cu Partidul. Politica lui Nicolae Ceaușescu privind natalitatea
russia map 1 webp
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Cum a devenit Rusia cea mai mare țară din lume
Iugoslavia: Miloşevici şi folosirea naţionalismului ca armă politică (II) jpeg
📁 Istorie recentă
Iugoslavia: Miloşevici şi folosirea naţionalismului ca armă politică (II)
Stelian Popescu, directorul ziarului Universul, în 1936 (© Wikimedia Commons)
📁 Istoria Presei
Stelian Popescu, patronul trustului de presă Universul, nu era Mogul, ci Tătuc
Prima întâlnire a lui Cristofor Columb cu locuitorii Lumii Noi, 12 octombrie 1492 (© Muzeul Prado)
📁 Istorie Medievală Universală
Cristofor Columb, descoperitorul și exterminatorul Lumii Noi
O caricatură englezească din 1791 care satirizează ambiția împărătesei Ecaterina cea Mare de a cuceri Constantinopolul (© British Museum / Wikimedia Commons)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterele politicii ruseşti
Petre Ţuţea: „Am stat 13 ani în temniţă pentru un popor de idioţi” jpeg
📁 Comunismul in România
Petre Ţuţea: „Am stat 13 ani în temniţă pentru un popor de idioţi”