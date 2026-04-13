Macheta de la Căscioarele, un artefact neolitic unic

Machetele de construcții sunt artefacte deosebit de importante deoarece prezintă detalii de arhitectură care sunt dificil de surprins în cadrul cercetărilor arheologice, cum ar fi forma acoperișului sau a ferestrelor.

Unele modele reprezintă cel mai probabil construcții din vremea respectivă, în timp ce altele figurează interiorul unei case, cuprinzând atât inventarul mobil, cum ar fi cuptorul, vatra, lavița etc. cât și, în unele cazuri, chiar personaje umane modelate în formă de figurine, scrie Muzeul Național de Istorie a României, pe pagina de Facebook a instituției.

Dintre acestea de remarcă macheta de construcție de la Căscioarele, ce reprezintă o piesă cu caracter special, fiind până în acest moment o descoperire unică în așezările neo-eneolitice din România și sud-estul Europei.

Macheta de construcție este modelată din lut care a fost ars pentru a conferi piesei duritate. Este compusă dintr-un soclu deasupra căruia se află patru construcții individuale de dimensiuni mai mici, dispuse în şir. Acestea au câte un portal amplu pe fiecare din laturile scurte, cu coarne reprezentate atât la coama acoperișului, cât și la cele patru colțuri ale fiecărei construcții. Soclul, în formă de trunchi de piramidă, este de două ori şi jumătate mai mare decât cele patru construcții și este perforat de găuri circulare, dispuse în rânduri paralele. Faţada principală prezintă două rânduri a câte patru găuri mai mari și alte două mai mici la colțuri și este decorată cu 17 linii orizontale realizate prin incizare.

Macheta a fost descoperită în anul 1966 pe Ostrovelul de la Căscioarele, într-o locuință de dimensiuni mari (10x7 m), cu două camere, alături de alte vase cu forme deosebite, ce a fost interpretată ca un sanctuar.

Macheta de la Căscioarele reprezintă un edificiu complex, cel mai probabil un sanctuar format dintr-o platformă înaltă cu patru temple, interpretare susținută și de particularităţile celor patru modele mai mici: prezența a două intrări diametral opuse, caracterul monumental al intrărilor, elementele simbolice de decor – coarne la coama acoperișului și la colțurile machetelor. Dacă considerăm că machetele ilustrează probabil construcții reale și ținând cont de proporții, soclul ar fi avut o înălțime de cel puțin 5-6 m, astfel că ne aflăm în fața unui complex de mai mult de 10 m înălțime.

Deși o astfel de construcție nu a fost identificată în cursul cercetărilor arheologice, locuința în care s-a descoperit macheta are un caracter special, fiind plasată într-o poziție centrală în cadrul așezării și aproximativ pe același amplasament pe care, în nivelul imediat anterior (apaținând culturii Boian, mai veche decât Gumelnița) a fost descoperită o altă construcție-sanctuar, cu totul deosebită, cu coloane pictate din lut ars.

Cea mai apropiată analogie cu macheta de la Căscioarele este o piesă descoperită în așezarea de la Sultana. Este vorba despre o machetă de mari dimensiuni, ce prezintă orificii circulare atât în pereți, cât și în acoperiș, în interiorul ei fiind găsit un tezaur format din mai multe obiecte din aur. O altă piesă, deși mult mai stilizată, a fost decoperită pe Măgura Gumelnița, în apropierea orașului Oltenița. Este compusă dintr-un soclu înalt de 12 cm, perforat de trei orificii circulare mici și trei rânduri de căsuţe, dintre care cele de pe ultimul nivel au protuberanţe ascuţite (coarne de cult) pe frontoane.

Decorul format din trei-patru rânduri de orifcii nu este singular în aria de răspândire a culturii Gumelnița. Figurinele antropomorfe din lut au adesea urechile perforate cu câte trei sau patru găuri, iar cele din os au decorul format din mai multe rânduri de mici găurele. Toate acestea sugerează o interpretare simbolică a rândurilor de orificii, aflată în legătură cu numerologia.

Așezarea de la Căscioarele-Ostrovel se află pe o insulă în mijlocul Lacului Cătălui, județul Călărași. Este o așezare de tip tell (pluristratificată), ce a fost locuită de comunitățile culturilor Boian și Gumelnița vreme de câteva sute de ani. Primele săpături au fost realizate în anul 1925 de către Gheorghe Ștefan, dar cercetări sistematice de amploare au fost făcute la începutul anilor ’60 de către Vladimir Dumitrescu. Pe Ostrovel a fost cercetat în întregime ultimul nivel de locuire, în timp ce așezările mai vechi au fost sondate pe suprafețe mai mici.

Macheta de la Căscioarele a fost prezentă în numeroase expoziții internaționale (Olten, New York, Oxford, Atena, Beijing, Chengdu, Liège etc.).

---

Loc de descoperire: Căscioarele-Ostrovel, jud. Călărași

Material: ceramică

Tehnică de prelucrare: macheta a fost modelată din lut și decorată prin incizare

Dimensiuni (lungime, lăţime, înălţime): 51 x 13 x 27 cm

Datare: eneolitic, a doua jumătate a mileniului al V-lea a.Chr.

Cultura: Gumelniţa

---

Mai multe detalii despre macheta de la Căscioarele și analogii:

Hortensia Dumitrescu, Un modèle de sanctuaire découvert dans la station énéolithique de Căascioarele, DACIA, NS, tom XII, Bucureşti, 1968

Hortensia Dumitrescu, Sur une nouvelle interprétation du modèle de sanctuaire de Căscioarele, DACIA NS, XVII, 1973

Done Şerbănescu, Modele de locuinţe şi sanctuare eneolitice, Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV, 1997