Locații istorice din filmele cu James Bond

Producțiile din seria James Bond nu sunt faimoase doar pentru acțiunea de cinci stele, ci și pentru locațiile în care au fost filmate. Iar unele locații au devenit atracții turistice de top după ce au apărut în franciza James Bond.

Iată care sunt 7 dintre cele mai cunoscute:

1. Castelul Himeji - Acest castel se află în Japonia și a fost construit în anul 1609, pe un amplasament creat în secolul al XIV-lea. Are o arhitectură spectaculoasă și face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO din 1993. Castelul Himeji a putut fi văzut în filmul din seria James Bond: You Only Live Twice, care a apărut în 1967. În rolul agentului 007 poate fi văzut așadar actorul Sean Connery. Iar castelul este portretizat ca o școală de antrenament ninja care îl are ca lider pe șeful Serviciului Secret japonez, Tiger Tanaka. Bond ajunge aici pentru a se antrena și pentru a se infiltra pe insula în care se află inamicul său, Ernst Blofeld.

2. Karlovy Vary - În orașul idilic din Cehia au fost filmate mai multe scene din producția Casino Royale (2006) deși acțiunea se petrecea, teoretic, în Muntenegru. Una dintre scenele emblematice din Casino Royale a fost partida de poker pe care Bond a jucat-o cu șeful teroriștilor, Le Chiffre, interpretat de Mads Mikkelsen. Acțiunea se petrece în Grandhotel Pupp și a ținut cu sufletul la gură mulți oameni și chiar și mai mult pe cei pasionați de poker. Inclusiv cei care nu erau obișnuiți cu acest joc și-au dorit să afle mai mult, de la poker reguli până la diverse strategii, atrași de adrenalina generată de scena prezentată în Casino Royale. De obicei, scene de acest gen contribuie la popularizarea unor jocuri, așa cum s-a întâmplat și cu Rounders, o producție din 1999.

3. Muntele Schilthorn - Acesta este un munte aflat în cantonul Berna din Elveția. Este unul dintre cei mai înalți munți din Alpii Bernezi și a putut fi văzut ca locație în filmul James Bond din 1969, On Her Majesty's Secret Service. Pe acest munte își are sediul Ernst Blofeld, iar Bond ajunge aici în încercarea de a dejuca planurile sale. În romanul lui Ian Fleming, acest loc poartă denumirea de Piz Gloria. În prezent, acesta este numele pe care îl are restaurantul aflat pe munte, în preajma stației de telecabină.

4. Hotel Palacio Estoril - Hotelul de lux este situat pe coasta de vest a Portugaliei și impresionează prin faptul că are propriul teren de golf și un centru de Spa. A fost construit în anul 1930 și a fost un loc popular în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, aici ajungând diverse personalități. În plus, aici ar fi ajuns și diverși spioni și oficiali de informații. Printre ei s-a aflat și Ian Fleming, care a fost ofițer de informații navale britanice și a stat aici în 1941. Dar locul este a fost folosit în anii '60 și ca locație de filmare pentru On Her Majesty's Secret Service, al șaselea titlu din seria Bond. Mai mult, inclusiv membrii echipei de filmare au stat aici.

5. Palatul Lacului Taj - Este o fostă reședință regală din secolul al XVIII-lea, situată în Udaipur, India. Palatul a fost construit între 1743 și 1746 pentru Maharana Jegat Singh II. Din 1960 a fost transformat însă în hotel de lux și a avut oaspeți precum Regina Elisabeta și Jacqueline Kennedy. Dar în 1983 a fost și locație de filmare pentru James Bond. Astfel, interiorul palatului a fost locuința personajului Octopussy, interpretat de suedezul Maud Adams.

6. Villa del Balbianello - Proprietatea se află în unul dintre cele mai idilice locuri din Italia, în preajma Lacului Como, în orașul italian Lenno. A fost construită pentru cardinalul Angelo Maria Durini în 1787 pe locul unei mănăstiri franciscane din secolul al XIII-lea. A fost vândută de mai multe ori, iar în 1974 a ajuns în proprietatea lui Guido Monzino, omul care a condus prima expediție italiană în Everest cu un an înainte. Proprietatea poate fi văzută în filmul Casino Royale din 2006, care l-a avut în rolul principal pe Daniel Craig. Această locație a fost un spital privat în care Bond își revenea după ce a fost torturat. De asemenea, aici dezvăluie și parola contului bancar în care se află câștigurile de 115 milioane de dolari obținute după un joc de poker.

7. The Old War Office (OWO) - Clădirea a fost inaugurată în anul 1906 și a fost principala bază a operațiunilor britanice până în anul 1964. Pe aici au trecut diverse personalități britanice precum Winston Churchill, David Lloyd George, Herbert Asquith și Lord Kitchener. De asemenea, acesta a fost și sediul lui Ian Fleming în perioada în care era ofițer de informații navale britanice. Este, de altfel, locul în care i-a venit lui Fleming ideea de a da naștere personajului James Bond. Clădirea a fost prezentă în cinci filme din seria Bond: Octopussy (1983), A View to Kill (1985), Licence to Kill (1989), Skyfall (2012) și Spectre (2015).