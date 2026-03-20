„La Operación” - experimentul sterilizărilor în masă făcute de americani în Puerto Rico

Istoria secolului XX este marcată de tragedii evidente, dar și de episoade mai puțin cunoscute, desfășurate departe de ochii opiniei publice. În timp ce Europa era zguduită de ascensiunea ideologiilor totalitare și de politicile rasiale ale regimului nazist, în Caraibe, pe teritoriul Puerto Rico, avea loc un experiment social care, deși diferit ca formă, ridică întrebări incomode despre limitele intervenției statului asupra corpului uman.

Cunoscut sub numele de La Operación, acest program de sterilizare în masă a afectat, de-a lungul câtorva decenii, zeci de mii de femei. În mod oficial, era o politică de modernizare și dezvoltare economică. În realitate, pentru mulți istorici, el reprezintă una dintre cele mai controversate forme de control social din epoca modernă.

O insulă transformată în laborator

Pentru a înțelege amploarea fenomenului, este necesar să privim mai întâi contextul istoric al insulei. Puerto Rico nu este o simplă regiune periferică, ci un spațiu aflat, timp de secole, la intersecția marilor imperii. Colonizată de Spania în secolul al XVI-lea și transformată într-un bastion strategic al Atlanticului, insula a devenit ulterior, după Războiul Hispano-American, parte a sferei de influență americane. Mai exact din 1898 face parte integrată din SUA, dar locuitorii acestei zone nu beneficiază de aceleași drepturi precum cei din restul Statelor Unite.

SUA au ocupat Puerto Rico, iar prin Tratatul de la Paris insula a trecut sub control american.

Pentru locuitori, schimbarea nu a însemnat independență, ci doar o nouă formă de dependență.

În secolul XX, Congresul SUA a adoptat mai multe legi care au definit statutul insulei:

Legea Foraker (1900)

Legea Jones (1917) – care a oferit cetățenie americană locuitorilor

Constituția din 1952 – care a creat statutul de „Stat Liber Asociat”

Paradoxul cetățeniei: americani fără drepturi depline

Astăzi, portoricanii sunt cetățeni americani. Și totuși:

nu pot vota pentru președintele SUA dacă locuiesc pe insulă

nu au reprezentare cu drept de vot în Congres

sunt supuși deciziilor federale fără a participa pe deplin la ele

Această situație face din Puerto Rico un caz clasic de „colonie modernă” – un teritoriu controlat politic și economic, dar fără integrare completă. Nu întâmplător, artiști precum Bad Bunny au devenit voci ale unei generații care contestă statutul politic și revendică identitatea insulei. Spectacolul de anul acesta de la pauza finalei Super Bowl a fost unul puternic încărcat cultural, dedicat identității din Puerto Rico, cu simboluri tradiționale și mesaj hispano-americane. Fapt ce l-a determinat pe presedintele Donald Trump să afirme in stilul caracteristic ... pe platforma Truth Social „absolut teribilă” și „unul dintre cele mai proaste [spectacole] din istorie”, o „palmă peste față” pentru America. Trump s-a arătat deranjat că artistul nu a cântat în engleză, afirmând că nu s-a înțeles nimic, criticând dansul și considerând show-ul un afront la adresa măreției SUA.

Însă lucrurile sunt mai complicate de atât. Când Bad Bunny cântă „Aquí mataron gente por sacar la bandera” („Aici au fost uciși oameni pentru că au arborat steagul.”), nu este doar un vers catchy. Este istorie. În 1948, era ilegal să afișezi sau chiar să deții steagul portorican. Această ștergere nu a fost întâmplătoare. Este o întreagă politică de eliminarea a istoriei hispano-americane din registrele publice, dar vine la pachet cu o serie de acțiuni de-a dreptul șocante și cu iz nazist.

„Problema populației” din perspectiva americană

Pe scurt această tranziție nu a însemnat independență, ci o schimbare de metropolă. Puerto Rico a rămas un teritoriu dependent, supus deciziilor politice și economice ale Washingtonului. În acest cadru, insula a fost adesea percepută ca un spațiu de experimentare — economică, socială și chiar medicală.

În primele decenii ale secolului XX, autoritățile americane și locale au început să privească populația portoricană printr-o lentilă strict economică. Sărăcia, șomajul și subdezvoltarea erau explicate printr-un factor aparent simplu: prea mulți oameni.

Această idee nu era izolată. Ea făcea parte dintr-un curent global — eugenia — care câștiga teren atât în Statele Unite, cât și în Europa. În esență, eugenia susținea că societatea poate fi „îmbunătățită” prin controlul reproducerii umane.

În Germania Nazistă, această ideologie avea să capete forme extreme, culminând cu programe de sterilizare forțată și, ulterior, cu genocidul sistematic al Holocaustul.

În Puerto Rico, abordarea era diferită ca discurs, dar nu complet separată ca logică.

Sterilizarea ca politică publică

Povestea nu începe brusc, ci lent, aproape imperceptibil, în anii 1920, când în Puerto Rico se vorbea tot mai des despre o „problemă” care trebuia rezolvată: prea mulți oameni.

Era o epocă în care ideile neo-malthusiene circulau intens în lumea occidentală. Sărăcia nu mai era explicată doar prin inegalitate sau exploatare, ci printr-o presupusă presiune demografică. În acest context, controlul nașterilor a fost prezentat drept o soluție modernă, aproape inevitabilă.

În anii 1930, autoritățile locale au început să promoveze explicit sterilizarea. Nu era încă o politică masivă, dar infrastructura se construia pas cu pas: clinici, programe de sănătate, campanii de informare.

În multe cazuri, povestea nu începea într-un cabinet guvernamental, ci într-un spital modest sau într-o clinică de provincie. Femei tinere, mame deja a doi sau trei copii, ajungeau acolo din motive aparent obișnuite: o naștere, o consultație, o problemă de sănătate.

Acolo, printre explicații grăbite și termeni medicali greu de înțeles, li se propunea o soluție „modernă”: o intervenție simplă, rapidă, care urma să le ușureze viața. Li se spunea că nu vor mai avea grija altor sarcini, că vor putea munci mai mult, că vor avea un trai mai bun.

Pentru multe dintre ele, decizia nu părea dramatică. Era prezentată ca un pas firesc într-o lume care se schimba. Nu li se vorbea, însă, despre ireversibilitate. Nu li se explica, pe deplin, că acea alegere le va închide pentru totdeauna posibilitatea de a mai avea copii.

Așa a funcționat, în realitate, La Operación: nu prin ordine brutale, ci prin convingere, presiune și tăceri.

Momentul decisiv a venit după 1945, odată cu lansarea programului de industrializare cunoscut drept „Operation Bootstrap”. Insula trebuia modernizată rapid, iar populația — „gestionată”. Au fost deschise aproximativ 160 de clinici și spitale unde sterilizarea devenise o practică curentă.

În doar câțiva ani, ceea ce fusese o opțiune marginală s-a transformat într-o politică dominantă. Până în anii 1950, sterilizarea devenise principala metodă de control al nașterilor pe insulă.

În anii 1960, guvernul a început să ofere sterilizări gratuite sau la costuri reduse. Pentru femeile sărace, aceasta era adesea singura metodă accesibilă de contracepție. Alternativele – pilule, prezervative, alte metode – erau fie greu de obținut, fie considerate nesigure sau „imorale”.

Consimțământul – o linie fragilă

Pe hârtie, totul părea corect. Femeile semnau. Procedurile erau legale. Sistemul funcționa.

Dar ce înseamnă consimțământ într-o societate în care opțiunile sunt limitate? Ce valoare are o semnătură atunci când alternativa este sărăcia, lipsa accesului la educație sau presiunea comunității?

Multe dintre femei nu știau că intervenția este definitivă. Altele nu îndrăzneau să refuze medicii, considerați autorități incontestabile. În unele cazuri, sterilizarea devenise o condiție tacită pentru angajare sau pentru accesul la anumite servicii. O femeie care nu rămânea gravidă, nu pleca de la locul de muncă!

Li se spunea că trompele vor fi „legate” — o procedură percepută ca reversibilă. În realitate, în multe cazuri, acestea erau tăiate, făcând intervenția definitivă.

Existau și situații în care femeile erau convinse că o nouă sarcină le-ar pune viața în pericol. Sau că sterilizarea este singura cale pentru a putea munci și a-și întreține familia.

Nu era o coerciție brutală, dar nici o alegere complet liberă. Era o zonă gri, în care decizia era modelată de sărăcie, autoritate și lipsa alternativelor.

Nu era violență directă. Era ceva mai greu de definit: o formă de constrângere invizibilă, în care libertatea exista doar în teorie.

În documente, totul era clar: procedurile erau voluntare. În realitate, lucrurile se desfășurau mult mai nuanțat.

Cifrele unei transformări radicale

Datele sunt elocvente și, în același timp, tulburătoare.

în 1946, aproximativ 6,5% dintre femeile aflate la vârsta fertilă erau sterilizate

în 1953, procentul ajunsese la 17%

în 1965, aproximativ 34% dintre femei trecuseră prin această procedură

în 1982, cifra urcase la aproximativ 39% — una dintre cele mai mari rate din lume

În acel moment, peste jumătate dintre metodele contraceptive folosite în Puerto Rico erau sterilizări.

Nu mai era vorba despre cazuri individuale. Era o transformare demografică profundă, produsă într-un interval de câteva decenii.

Paralele cu eugenia nazistă

În Europa anilor ’30, în Germania Nazistă, statul intervenea brutal asupra vieții oamenilor. Legile eugenice stabileau cine are dreptul să se reproducă și cine nu. Cei considerați „indezirabili” erau sterilizați cu forța.

În Puerto Rico, limbajul era diferit. Nu se vorbea despre „rasă pură”, ci despre dezvoltare economică. Nu se invoca ideologia, ci progresul.

Și totuși, în ambele cazuri, se regăsește aceeași idee neliniștitoare: că statul poate decide cine ar trebui sau nu să aibă copii. În ambele cazuri, anumite categorii — săraci, marginalizați, considerați „problematici” — devin ținte privilegiate.

Diferența nu anulează asemănarea. În ambele situații, corpul uman a devenit un teritoriu administrat.

Este important de subliniat: nu vorbim despre o echivalență. „La Operación” nu a fost un program genocidar în sensul Holocaustul.

Dar logica de fond — ideea că societatea poate fi „optimizată” prin controlul reproducerii — este o punte conceptuală între cele două realități.

Un experiment colonial?

Privită în ansamblu, această politică nu poate fi separată de statutul insulei.

