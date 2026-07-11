Yue Fei a fost unul dintre cei mai cunoscuți generali ai Chinei medievale, un comandant al dinastiei Song transformat după moarte într-un simbol al loialității patriotice. Admirat de Xi Jinping și readus în atenția publicului printr-o nouă campanie din Age of Empires IV, destinul său îmbină războiul, intrigile de curte, trădarea și construirea unui mit care a supraviețuit aproape nouă secole.

Recent s-a lansat mult-așteptata extensie a jocului clasic de strategie, Age of Empires IV. Noua campanie, alcătuită din opt misiuni, recreează faptele de arme ale generalului Yue Fei din timpul războaielor Jin–Song.

Din câte știm, președintele Chinei, Xi Jinping, nu joacă niciun titlu din seria de strategie istorică Age of Empires — spre deosebire de alte personalități despre care se spune că fac acest lucru, precum Jens Stoltenberg, fost secretar general al NATO, sau Gabriel Boric, fost președinte al statului Chile.

Cu toate acestea, odată cu lansarea noii extensii pentru Age of Empires IV, Xi Jinping și populara franciză vor rămâne pentru totdeauna legați. Motivul este titlul producției dezvoltate de World’s Edge: Yue Fei’s Legacy.

Generalul Yue Fei nu este doar protagonistul unei campanii din Age of Empires IV, care îi urmărește aventurile în turbulentul secol al XII-lea, ci și unul dintre oamenii pe care Xi Jinping îi admiră de mai multe decenii.

Xi și Yue

Prima informație publică despre interesul lui Xi Jinping pentru Yue Fei a apărut în 2014. Președintele chinez vizita o școală din Beijing și a privit cum un grup de elevi scria câteva caractere care, în Occident, ne spun prea puțin: „Jing Zhong Bao Guo”.

În China, însă, aceste simboluri au o semnificație profundă și pot fi traduse prin „a servi țara cu cea mai mare loialitate”. Potrivit legendei, mama generalului Yue Fei i-ar fi tatuat aceste cuvinte pe spate, pentru ca el să nu le uite niciodată.

Președintele Xi cunoaște bine această poveste și, potrivit CGTN, postul de televiziune al rețelei centrale chineze, le-a spus elevilor că a păstrat „această frază în minte până în ziua de astăzi și că ea reprezintă, de asemenea, un ideal pe care l-am urmărit întreaga viață”.

Apoi a explicat cum a aflat despre aventurile lui Yue Fei datorită mamei sale, Qi Xin. Pe când era copil, aceasta l-a dus într-o librărie, unde au găsit o carte ilustrată despre viața eroului.

„Mama îmi citea povestea lui”, a povestit Xi Jinping, care și-a amintit și întrebarea pe care i-a adresat-o mamei sale:

„Nu îl durea când îi tatuau spatele?”

Qi Xin i-ar fi răspuns:

„Bineînțeles că l-a durut, dar în acest fel deviza i-a rămas întipărită și în minte.”

Dincolo de tatuajele legendare, cine a fost însă Yue Fei, omul care îl fascinează pe Xi Jinping și care a ajuns să fie protagonistul unui nou capitol din Age of Empires IV?

Originile

Cele Douăzeci și Patru de Istorii, o colecție de cronici chineze, include, printre altele, istoria dinastiei Song, care a condus China între anii 960 și 1279. În această perioadă îl întâlnim pe Yue Fei, născut în 1103.

Fiul unei familii de agricultori, Yue Fei este prezentat în Cele Douăzeci și Patru de Istorii ca un erou predestinat să devină astfel.

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