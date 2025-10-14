Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Ionel Bratianu foto arhiva Muzeul National Bratianu jpg

Ion I.C. Brătianu: Presa înlesnește guvernarea sănătoasă

📁 Istoria Presei
Autor: Ion Cristoiu

Libertatea presei e una dintre temele de fond ale publicisticii lui Stelian Popescu. Nici un prilej nu e lăsat deoparte pentru a invoca nevoia de libertate a presei. 

Inaugurarea monumentului lui Ionel Brătianu dă naștere comentariului Monumentul lui Ion I. C. Brătianu, din Universul, 28 noiembrie 1938. Marele om politic e înfățișat drept un mare apărător al libertății presei:

Puțini ca el au avut parte de critica pătimașă a adversarilor, într-o epocă în care libertatea presei era adesea ori pusă în serviciul resentimentelor politice personale. Liberal convins și cunoscător al istoriei trecutului românesc, cînd orice libertate de gîndire și de exprimare a ei era suspendată, el nu a îngăduit nici un fel de stînjenire a presei, știind că chiar cele mai nepermise licențe ale unora din reprezentanții ei nu pot face răul pe care l-ar aduce strangularea completă a ei. Ion I.C. Brătianu știa, de la marele său părinte și de la colaboratorii lui, că de foarte multe ori presa – cu toate slăbiciunile ei, în care se oglindeau oamenii și vremea lor – a înlesnit o guvernare sănătoasă și a contribuit în largă măsură la stăvilirea abuzurilor intrate în moravuri, grație unei îndelungate stăpîniri streine”.

Cenzura lovește în toți publiciștii. De ce Stelian Popescu printre cei mai înverșunați luptători împotriva măsurilor de sugrumare a presei?

Pentru că orice lovitură dată libertății presei înseamnă și o lovitură dată Trustului Universul, care trăia exact din presa liberă, hrănitoare de tiraj.

Foto sus: Ion I.C. Brătianu (© Muzeul Național Brătianu)

