Incredibil cum o monedă din Troia antică a fost găsită de un copil de 13 ani la Berlin

O plimbare obișnuită pe un teren agricol din Berlin s-a transformat într-o descoperire arheologică remarcabilă. În cartierul Spandau, un elev de 13 ani a găsit o mică monedă din bronz care s-a dovedit a fi un artefact vechi de aproximativ 2.300 de ani, provenit din antica Troia, relateaza turismistoric.ro

Piesa, cu un diametru de doar 12 milimetri și o greutate de aproximativ șapte grame, reprezintă prima antichitate grecească identificată oficial pe teritoriul Berlinului. Descoperirea deschide o nouă perspectivă asupra legăturilor dintre lumea mediteraneană și nordul Europei în Antichitate.

Moneda provine din orașul antic Ilion – numele grec al Troiei, aflată în nord-vestul actualei Turcii. Specialiștii au datat-o între anii 281 și 261 î.Hr., în perioada elenistică.

Pe avers apare zeița Athena purtând un coif corintic, în timp ce reversul o înfățișează pe Athena Ilias, cu un kalathos pe cap, ținând într-o mână o suliță și în cealaltă un fus. Detaliile artistice confirmă originea greacă a monedei și legătura sa cu Troia, unul dintre cele mai importante centre mitologice și istorice ale lumii antice.

Contextul arheologic confirmă autenticitatea

Inițial, cercetătorii nu au fost siguri dacă obiectul fusese pierdut recent sau dacă provenea dintr-un context arheologic autentic. Investigațiile efectuate ulterior au arătat însă că zona în care a fost găsită moneda era folosită de secole drept loc de înmormântare.

Arheologii au descoperit fragmente ceramice, resturi umane incinerate și un nasture dublu din bronz, indicând existența unui cimitir datând din Epoca Bronzului și începutul Epocii Fierului. Alte artefacte, inclusiv obiecte din perioada Imperiului Roman și o piesă slavă de teacă pentru cuțit, sugerează că situl a fost folosit în mai multe epoci istorice.

Acest context face puțin probabil ca moneda să fi ajuns acolo întâmplător în epoca modernă. Mai degrabă, ea pare să fi făcut parte dintr-un peisaj cultural mult mai vechi și complex.

Cum a ajuns o monedă din Troia la Berlin?

Descoperirea ridică inevitabil o întrebare: cum a ajuns o monedă din antica Troia la sute de kilometri depărtare, în nordul Europei?

Istoricii amintesc de vechile rute comerciale care legau Mediterana de regiunile baltice. Unul dintre cele mai căutate produse era chihlimbarul, cunoscut de greci sub numele de „elektron”. Prin aceste rețele, mărfurile, oamenii și ideile circulau pe distanțe surprinzătoare.

Sursele antice pomenesc și călătoria navigatorului grec Pytheas, care în jurul anului 330 î.Hr. ar fi explorat nordul Europei. Expediția sa este adesea asociată cu primele contacte comerciale dintre lumea greacă și regiunile nordice.

Specialiștii cred însă că moneda nu avea o valoare economică importantă. Fiind realizată din bronz și având o valoare redusă, este posibil să fi avut mai degrabă un rol simbolic sau ritualic. Descoperirea sa într-un context funerar sugerează că ar fi putut fi depusă ca ofrandă sau ca obiect cu semnificație spirituală.

Un artefact unic în istoria Berlinului

Deși în Berlin au mai fost descoperite artefacte romane, obiecte de origine greacă nu fuseseră identificate până acum. Din acest motiv, moneda din Spandau reprezintă o premieră științifică și o piesă de mare valoare pentru istoria regiunii.

Astăzi, moneda este expusă la PETRI Berlin, în cadrul expoziției „Current Finds”, unde vizitatorii o pot vedea îndeaproape.

Mică și aparent banală, această piesă de bronz reușește să lege două lumi aflate la mii de kilometri distanță: Troia și Berlinul. Ea amintește că, încă din Antichitate, Europa era traversată de drumuri, schimburi și contacte culturale mult mai vaste decât am putea crede.

Credit foto: State Office for Monument Protection Berlin | Photo: Ulrike Scheibe