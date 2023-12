Importurile României în anul 1938

Românii trăiesc astăzi cu impresia că a existat industrie și s-a construit foarte mult în comunista eră, dar este greu de crezut că vor avea acces la anuarele statistice. Aceste voluminoase cărți nu sunt o lectură plăcută și mulțimile preferă să meargă pe ideile simple și greșite, cele provenite din diferite surse orale. Viața este scurtă și merită trăită din plin în minciună.

România Mare a fost un stat care începea să progreseze rapid, ceea ce nu era pe gustul vecinilor. În plus, locuitorii din epocă aveau impresia că nu se face nimic pentru progres și erau veșnic nemulțumiți cu ceea ce exista în țară. Datele colectate de autorități arătau însă modificări însemnate de la an la an și din import erau aduse produse de calitate pentru transformarea industriei și vieții de zi cu zi.

Anul 1938 a fost definit drept cel mai bun din evoluția României burgheze și comuniștii au avut o obsesie să se refere la acest reper economic. Autoritățile și patronii au adus atunci în țară produse din fier cu o masă de 310.738 t pentru a le prelucra superior. Industria asambla locomotive, vagoane, vapoare și armament din ce în ce mai sofisticat. Era o adevărată foame de metal și producția internă nu era suficientă. Au fost aduse și 14.682 t de alte metale și metaloide necesare domeniilor metalurgic și chimic.

Forța animalelor și a oamenilor nu mai era satisfăcătoare pentru economie și erau cerute din ce în ce mai multe mijloace motorizate. Au sosit 25.280 t de autovehicule și era evident că România se punea în mișcare și cu viteză. Erau cumpărate aparate, mașini și motoare pentru industrie și au sosit 54.736 t de astfel de produse speciale. Și la acest capitol România era o piață în care se simțea nevoia de modernizare și mecanizare cu orice preț.

Chiar dacă oțelul era esențial pentru producția industrială și erau realizate construcții masive precum locomotivele, exista cerere de mărfuri fine și care sporeau semnificativ calitatea produselor finite. Au fost aduse 226 t de instrumente optice, cele ce puteau fi necesare în învățământ și cercetare. Se adăugau 274 t de produse de ceasornicărie, consumul fiind mult mai mare în raport cu cele 188 t aduse în anul precedent.

Cauciucul și celuloidul erau necesare în economie și au fost importate 8.889 t pentru a fi utilizate la automobile sau în cinematografie. Industria textilă era un mare importator și au fost aduse 54.489 t de materii prime pentru prelucrare. Industria chimică și cea a medicamentelor au avut nevoie de alte 22.484 t de produse aduse de dincolo de granițe. Înmulțirea produselor medicamentoase și a calității acestora a dus la o limitare a impactului bolilor în mediul urban, dar mai era mult de muncit în cel rural. Încă era o mortalitate infantilă prea ridicată și se îngropa anual populația unui oraș. Era însă prea puțin interes la nivel politic pentru dezvoltarea demografică a României.

Totalul importurilor era estimat la 952.808 t și mărfurile aduse au sporit calitatea vieții locuitorilor din România Mare. Se putea face și mai mult în această direcție, dar a venit un nou război mondial și evoluția a fost deturnată de cei care doreau viață de lagăr de concentrare pentru toate popoarele planetei. Creierul primitiv al speciei atât poate să gândească.

Foto sus: Locomotivă Malaxa, fabricată în anul 1941 (© Peter Bagshawe / Wikimedia Commons)

