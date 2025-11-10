Forul roman din inima capitalei Daciei Romane / FOTO

În inima Coloniei Dacica Sarmizegetusa, bătea odinioară pulsul vieții politice, economice și religioase a celei mai importante metropole a Daciei Romane.

Forul roman era centrul orașului, locul unde se întâlneau cele două drumuri principale și unde cetățenii se adunau pentru a dezbate, a cumpăra, a judeca și a sărbători, scrie Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, pe pagina de Facebook a instituției.

În punctul de intersecție – numit „locus gromae” – se afla o bază de marmură pe care trona un altar, simbol al ordinii urbane romane.

Accesul în curtea forului se făcea printr-o poartă monumentală – un tetrapilum, adevărat arc de triumf dublu, ce purta inscripția de fondare a orașului.

Curtea era complet placată cu marmură, iar statuile din bronz aurit și marmură ale împăraților străjuiau mândre locul unde se luau marile decizii.

De aici se intra în basilica, clădirea dominantă a complexului, unde cetățenii își țineau discursurile, iar duumvirii – primarii orașului – judecau și conduceau viața publică.

Sub tribunale se afla „carcera”, un mic arest preventiv, și „curia”, încăperea unde decurionii (consilierii locali ai orașului) dezbăteau treburile comunității.

În subsol se păstrau tezaurele orașului – în camerele numite „aeraria”, iar în apropiere funcționau birourile magistraților, edilii și questorii.

Pe lângă zona administrativă se găseau „tabernae”, micile magazine care aminteau că forul roman era, la origine, și un loc de comerț și socializare – un veritabil centru al vieții urbane romane.

→ Imaginea 1/9: Forul Roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (© Facebook / Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva)

