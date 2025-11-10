Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Forul Roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (© Facebook / Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva)

Forul roman din inima capitalei Daciei Romane / FOTO

📁 Roma, măreţia şi declinul său

În inima Coloniei Dacica Sarmizegetusa, bătea odinioară pulsul vieții politice, economice și religioase a celei mai importante metropole a Daciei Romane.

Forul roman era centrul orașului, locul unde se întâlneau cele două drumuri principale și unde cetățenii se adunau pentru a dezbate, a cumpăra, a judeca și a sărbători, scrie Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, pe pagina de Facebook a instituției.

În punctul de intersecție – numit „locus gromae” – se afla o bază de marmură pe care trona un altar, simbol al ordinii urbane romane.

Accesul în curtea forului se făcea printr-o poartă monumentală – un tetrapilum, adevărat arc de triumf dublu, ce purta inscripția de fondare a orașului.

Curtea era complet placată cu marmură, iar statuile din bronz aurit și marmură ale împăraților străjuiau mândre locul unde se luau marile decizii.

De aici se intra în basilica, clădirea dominantă a complexului, unde cetățenii își țineau discursurile, iar duumvirii – primarii orașului – judecau și conduceau viața publică.

Sub tribunale se afla „carcera”, un mic arest preventiv, și „curia”, încăperea unde decurionii (consilierii locali ai orașului) dezbăteau treburile comunității.

În subsol se păstrau tezaurele orașului – în camerele numite „aeraria”, iar în apropiere funcționau birourile magistraților, edilii și questorii.

Pe lângă zona administrativă se găseau „tabernae”, micile magazine care aminteau că forul roman era, la origine, și un loc de comerț și socializare – un veritabil centru al vieții urbane romane.

Forul Roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (© Facebook / Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva)
Imaginea 1/9: Forul Roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (© Facebook / Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva)
Forul Roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (© Facebook / Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva)
Forul Roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (© Facebook / Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva)
Forul Roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (© Facebook / Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva)
Forul Roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (© Facebook / Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva)
Forul Roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (© Facebook / Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva)
Forul Roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (© Facebook / Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva)
Forul Roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (© Facebook / Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva)
Forul Roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (© Facebook / Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva)
Forul Roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (© Facebook / Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva)
Mai multe pentru tine...
Întâiul oraş al Daciei romane: Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa jpeg
Întâiul oraş al Daciei romane: Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) JPG
Misterele templelor orientale de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa
Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, redeschis publicului (© Consiliul Județean Hunedoara)
Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, redeschis publicului / FOTO
Mozaicul Memento Mori descoperit la Pompeii (© Museo Archeologico Nazionale di Napoli)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Memento Mori: Istoria unui mozaic din Pompeii care precede erupția Muntelui Vezuviu
Intrarea Armatei Sovietice în București, la 30 august 1944 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 56/1944)
📁 Comunismul in România
Când Eroii devin Călăi. Și invers
L0019549 jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
Nicolae Ceaușescu, în vizită la Întreprinderea agricolă de stat Amzacea, județul Constanța (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 88/1979)
📁 Comunismul in România
Vita particularului e mai grasă! Supravegherea micii gospodării rurale în perioada comunistă
Cele mai scandaloase „recorduri” amoroase consemnate în istorie jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Cele mai scandaloase „recorduri” amoroase consemnate în istorie
Faimoasele fresce din Villa dei Misteri, Pompeii (foto: Getty Images)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice ale tuturor timpurilor
București. Calea Victoriei în anii '40 ai secolului trecut (© iMAGO Romaniae)
📁 Istorie contemporană
România Mare, averea și pasiunea pentru luxul orbitor
Avionul Boeing 747-230B aparţinând Korean Air Lines, fotografiat în 1980 (© Wikimedia Commons)
📁 Războiul Rece
„Ținta este distrusă” – Tragedia cursei KAL 007
index jpg
📁 Biografii
Cum şi-a premeditat Veronica Micle sinuciderea. Ultimele versuri scrise de poetă cu gândul la iubitul Eminescu