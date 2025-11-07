Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Tun sovietic în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (© Knorring / Олег Кнорринг / Commons: RIA Novosti)

Dotarea cu artilerie a Armatei Roșii înainte de 22 iunie 1941

📁 Al Doilea Război Mondial
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

Lucrările de istorie, de popularizare și științifice, sunt pline de interpretări, citate și documente prin care autorii vor să devină cunoscuți cu orice preț și să lase în urmă o operă solidă, de necontestat. Teoria oficială, susținută de armate de specialiști renumiți a fost că trupele lui Stalin erau slab instruite și dotarea cu armament lăsa de dorit prin calitate și cantitate. Nu puteau fi comparate armele germane cu cele ce erau mânuite de militarii comuniști. Povestea a fost repetată până când a devenit o legendă contemporană dificil de scos din capul cititorilor.

Se zice că mareșalul Jukov a scris în timpul vieții o carte de memorii, Amintiri și reflecții, care a devenit un interesant izvor de informație pentru istorici. Datele cultivate suficient de mult au ajuns să fie de necontestat, chiar dacă sunt prea detaliate pentru a fi fost scrise de o singură persoană, prea puțin interesată în timp de redactarea unor opere militare valoroase. Există precizarea că în perioada 1 ianuarie 1939 – 22 iunie 1941 fabricile au livrat trupelor staliniste 29.637 de tunuri de câmp. Orice istoric conservator va scrie că erau puține, dar trebuie să se facă o referire și la numărul de piese necesare pentru o divizie de infanterie. Ar fi fost suficiente pentru înzestrarea a 380 de mari unități, ceea ce nici o putere militară a timpului nu putea să realizeze.

Armata Roșie a deplasat spre Germania 171 de divizii din toate categoriile de arme și s-ar fi găsit suficiente tunuri pentru o înarmare la standarde de război pentru aceste efective. S-a scris că industria sovietică nu era mobilizată, dar a reușit să livreze cele mai bune guri de foc din epocă și acestea erau absolut noi în momentul atacului. Alte piese de artilerie erau păstrate în adâncimea teritoriului în vederea formării de noi baterii și regimente cu o putere de foc sporită. Se subînțelege că industria livra și muniția necesară utilizării, cea care era mai scumpă decât arma. Mareșalul Jukov nu și-a mai amintit ceva despre cantitățile de proiectile necesare pentru tunurile de câmp, dar acestea puteau să aibă calibrul cuprins între 76,2 și 203 mm. Se adăugau cele necesare pentru tunurile antitanc, antiaeriene și navale. Oțelul de la un combinat precum cel de la Magnitogorsk mergea să fie modelat în obuze producătoare de schije sau în proiectile perforante.

Numărul de tunuri amintit de generalul stalinist demonstrează că Armata Roșie era bine dotată cu artilerie nouă și nici nu contează dacă datele sunt exacte. Autoritățile sovietice aveau obiceiul să micșoreze cantitățile prezentate publicului larg. Interesant este că istoricii au tot scris că nu exista tehnică de calitate și nici tunuri suficiente n-au fost pentru formarea diviziilor de infanterie, motorizate, de tancuri și cavalerie. Mai existau și regimente de rezervă pentru intervenții în sectoarele amenințate de inamic sau pentru realizarea de breșe în apărarea dușmanilor ideologici.

Foto sus: Tun sovietic în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (© Knorring / Олег Кнорринг / Commons: RIA Novosti)

Mai multe pentru tine...
Tanc sovietic model KV-1 (foto: Wikimedia Commons)
Câte tancuri avea în dotare Armata Roșie la 22 iunie 1941?
Sentinela
Cînd Propaganda sluțește Adevărul
Soldați germani capturați de Armata Roșie în apropierea satului Vitovka din sudul Ucrainei, în 1941 (© Anatoliy Garanin / RIA Novosti / Wikimedia Commons)
Armata Roșie în iunie 1941 sau adevărata putere militară de pe Frontul de Est
L0019549 jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
📁 Războiul Rece
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
Nicolae Ceaușescu, în vizită la Întreprinderea agricolă de stat Amzacea, județul Constanța (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 88/1979)
📁 Comunismul in România
Vita particularului e mai grasă! Supravegherea micii gospodării rurale în perioada comunistă
Avionul Boeing 747-230B aparţinând Korean Air Lines, fotografiat în 1980 (© Wikimedia Commons)
📁 Războiul Rece
„Ținta este distrusă” – Tragedia cursei KAL 007
Sibylla crowns Guy of Lusignan jpg
📁 Istoria Cruciadelor
Regina cruciată Sibylla a Ierusalimului a sacrificat Ierusalimul pentru dragoste
1957, noiembrie 4, Vnukovo. Accidentul aviatic în care și-a pierdut viața Grigore Preoteasa (© ANR, fond CC al PCR-Cancelarie, dosarul 50/1957, f. 72 v)
📁 Comunismul in România
Accidentul aviatic de la Moscova: Ceaușescu a scăpat ca prin urechile acului
Eleanor of Aquitaine Courtly Love jpg
📁 Istorie Medievală Universală
Eleanor de Aquitania între istorie și legendă: geneza mitului iubirii curtenești
Scena de pe Columnă și fotografia lui Denis Galloway, Sursa Radu Vulpe, Muzeul Etnografic al Transilvaniei jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoria unei fotografii: „Dacii” din Munții Poiana Ruscă
Coloniști macedoneni în Cadrilater, lângă Bazargic, actualul oraș Dobrici din Bulgaria (© iMAGO Romaniae)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoria mai puțin cunoscută a coloniștilor în Cadrilater