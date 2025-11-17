România a fost declarată la sfârșitul conflictului mondial stat înfrânt, a trebuit să plătească despăgubiri de război și a pierdut teritorii în favoarea colosului ideologic vecin. A fost astfel pedepsită pentru faptul că trupele regale au pătruns adânc pe teritoriul sovietic împreună cu diviziile Wehrmachtului. Aceasta ar fi istoria acceptată universal și oficial.

Realitatea era complet diferită de ceea ce au încercat să scrie istoricii din trecut, cei ce erau năimiți de anumite centre de putere și care se simțeau obligați să scrie în conformitate cu ideile lansate de anumiți politicieni. Armata Roșie începuse o vastă operație militară specială în iunie 1940 prin ocuparea Basarabiei și efectivele trupelor din regiune n-au scăzut. Dimpotrivă. Au fost sporite și au fost aduse noi mijloace tehnice pentru creșterea forței de izbire.

Frontiera era acoperită de temuții militari din trupele de grăniceri, dar în iunie 1941 erau desfășurate de-a lungul Dunării batalioanele Diviziei 51 infanterie. Partea inferioară a Prutului era apărată de luptătorii Diviziei 25 infanterie. Erau zone mlăștinoase, greu de forțat de regimentele române, mai ales că pe fluviu exista o întreagă flotă sovietică. Urma spre nord Divizia 95 infanterie, localitatea Nisporeni fiind cam la jumătatea dispozitivului organizat după planuri rigide de la Moscova. Restul Prutului era acoperit de Diviziile 176 și 164 infanterie. Nu erau cunoscute intențiile comandamentului inamic, dar mari unități de infanterie erau desfășurate până pe malul cursurilor de apă.

Se poate spune că nu erau forțe suficiente pentru acoperirea aliniamentului defensiv, dar aceasta era doar o perdea de trupe ce erau concentrate în zonele de unde puteau fi inițiate acțiuni ofensive. Se mai afla în prima linie și Divizia 9 cavalerie, cea care putea să forțeze Prutul spre Bârlad. O mare unitate de cavalerie nu prea este recomandată pentru acțiuni de apărare, ci este un instrument perfect de atac, mai ales atunci când are în dotare tancuri.

Statul sovietic avea o industrie grea capabilă să producă armament din belșug și s-a văzut în iunie 1941 că pe teritoriul Basarabiei se aflau formate sau în curs de dotare patru divizii de tancuri și două de infanterie motorizată. Erau net superioare marii unități românești și germanii n-au avut suficiente resurse pentru a concentra ceva regimente blindate pe direcția Nistru. Erau concentrate în zona Chișinău și în sudul provinciei anexate în urma Pactului Molotov - Ribbentrop, ceea ce ar fi permis o manevră de tăiere a legăturilor cu sudul României și astfel grosul trupelor româno – germane ar fi fost încercuit în nordul Moldovei. Divizia 5 cavalerie se afla dispusă în spatele Diviziei 9 cavalerie și efortul ofensiv putea să fie dezvoltat împreună cu Divizia 150 infanterie. Urma să fie o pană care să permită străpungerea dispozitivului românesc, lent și avansat, și apoi urmau ca acțiunile să fie dezvoltate de unitățile blindate.

Comandamentul sovietic organizase un dispozitiv ofensiv în Basarabia cu mult înainte de pregătirea celui româno – german, dar războiul a început altfel decât se planificase și a ieșit un dezastru în vara anului 1941. Organizarea prea avansată a trupelor a dus la consumul sau distrugerea de muniție și armament, mai ales pe frontul german. Dispunerea forțelor sovietice începând din iunie 1940 a arătat în cel mai clar mod că liderul de la Kremlin nu se putea opri doar pe malul unui firicel de apă numit Prut. Tancurile urmau să ocupe întreaga Românie și apoi ar fi avut drumul deschis spre Peninsula Balcanică. Se putea realiza o parte din revoluția mondială, dar ofensiva germană a dus la nimicirea planului inițial și apoi lagărul comunist nu s-a putut extinde până la Marea Mediterană.

Dispozitivul sovietic nu indică a lipsă de informații despre intențiile inamicului și nu putea să fie vorba de dezinteres pentru pregătirea militară. Dimpotrivă. Forțele staliniste erau lipite de frontieră și aranjate să înceapă marea trecere. Istoriografia mondială trebuie să-și schimbe interpretările falsificate în trecut și repetate până când au devenit adevăruri științifice.

Foto sus: Armata Roșie defilează în Chișinău pe 4 iulie 1940 (© Wikimedia Commons)

