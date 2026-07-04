Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii: Un simbol care i-a inspirat pe soldații lui Washington

În vara anului 1776, mulți oameni s-au adunat pe malul apei, în orașul New York. Ceea ce au văzut a fost înspăimântător.

Cea mai mare forță expediționară din istoria Marii Britanii a intrat în portul american. Peste 300 de nave au adus 32.000 de soldați profesioniști și mercenari germani pentru a înăbuși rebeliunea.

În apropiere, armata generalului George Washington s-a adunat pentru a-l asculta pe comandantul ei citind un document care avea să schimbe pentru totdeauna natura luptei lor: Declarația de Independență.

Și, contrar modului în care americanii privesc astăzi acest document – ca pe o declarație inspiratoare care expune nemulțumirile coloniștilor față de regele britanic și proclamă independența față de Marea Britanie – ceea ce Washington le-a citit soldaților săi era și altceva.

Declarația de Independență a fost prima declarație oficială de război a Americii. Ea a devenit un simbol în jurul căruia patrioții s-au putut uni. A transformat rebeli lipsiți de legitimitate și fără speranța unui ajutor extern în luptători pentru libertate susținuți de un stat, eligibili pentru alianțe militare.

Acest text fundamental al Americii nu a fost doar o scrisoare filozofică de despărțire, ci și o mișcare strategică menită să obțină sprijinul vital necesar efortului de război american. Prima declarație de război a Americii a fost un pariu geopolitic cu miză uriașă, esențial pentru obținerea independenței.

Transformarea rebelilor în soldați

După cum arăt eu și alți istorici militari în viitoarea noastră colecție de eseuri, America's First War: The Military History of the Declaration of Independence („Primul război al Americii: Istoria militară a Declarației de Independență”), declarația a fost redactată în limitele standardelor juridice ale secolului al XVIII-lea, care reglementau strict diplomația și războiul.

Thomas Jefferson, principalul autor al declarației, s-a bazat în mare măsură pe tratatul din 1758 al juristului elvețian Emer de Vattel, „Legea Națiunilor” („The Law of Nations”). Vattel sublinia că, în ochii curților europene, acordarea de ajutor rebelilor reprezenta o încălcare a suveranității și crea un precedent periculos.

Vattel susținea că, pentru ca puterile străine să poată interveni în mod legal într-un conflict, partea oprimată trebuia să își declare oficial independența și să își asume statutul de stat suveran. Jefferson a ținut tratatul lui Vattel deschis în timp ce redacta Declarația de Independență, pentru a se asigura că folosește terminologia necesară transformării rebeliunii americane într-un război legitim.

Prin formularea independenței ca fiind „necesară”, Jefferson nu făcea doar filozofie. El îndeplinea condiția juridică stabilită de Vattel, potrivit căreia toate căile pașnice de reconciliere trebuiau să fie epuizate înainte ca războiul să poată fi justificat în fața „Puterilor Pământului”.

O declarație oficială de război, aprobată de Congres, a consolidat sprijinul pentru armata americană și pe plan intern. Ea a mobilizat o populație divizată și prudentă. Chiar și în 1776 existau americani indeciși, care nu știau dacă merită riscurile unei rupturi totale cu Imperiul Britanic.

Declarația a funcționat ca un simbol public în jurul căruia americanii s-au putut identifica drept un grup legitim și unit. La fel ca influentul pamflet „Common Sense” („Bunul-simț”) al lui Thomas Paine, declarația i-a convins pe cei nehotărâți că despărțirea de Imperiul Britanic era inevitabilă:

„Considerăm aceste adevăruri ca fiind evidente prin ele însele: că toți oamenii sunt creați egali; că sunt înzestrați de Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile; că printre acestea se numără Viața, Libertatea și căutarea Fericirii. Că, pentru a garanta aceste drepturi, oamenii instituie guverne care își derivă puterile legitime din consimțământul celor guvernați; iar ori de câte ori o formă de guvernare devine distructivă pentru aceste scopuri, poporul are dreptul să o schimbe sau să o desființeze și să instituie un nou guvern, întemeindu-l pe astfel de principii și organizându-i puterile în forma care i se va părea cea mai potrivită pentru a-i asigura siguranța și fericirea.”

Prin formularea luptei în limbajul universal al preambulului, Jefferson a urmărit să inspire și să unească americani foarte diferiți în jurul unei viziuni comune asupra unei vieți mai bune.

Astfel, el a contribuit la transformarea unor mișcări locale de rezistență într-o misiune națională. După cum afirmă declarația:

„Dar atunci când un lung șir de abuzuri și uzurpări, urmărind fără abatere același scop, dovedește intenția de a-i supune unui despotism absolut, este dreptul lor, este datoria lor să înlăture un asemenea guvern și să instituie noi garanții pentru securitatea lor viitoare.”

Declarația și armata americană

Această schimbare psihologică a fost deosebit de importantă pentru soldații de rând ai Armatei Continentale.

De aceea, la 9 iulie 1776, Washington a ordonat ca Declarația de Independență să fie citită trupelor sale din New York. Scopul său era să le ofere un nou impuls moral înaintea confruntărilor care urmau.

Acest discurs public trebuia să schimbe însăși natura serviciului lor militar. Ei nu mai erau supuși necredincioși răzvrătiți împotriva unui suveran legitim, ci soldații unei națiuni noi care își apărau propria patrie. Prin cuvintele lui Jefferson și discursul lui Washington, declarația a alimentat entuziasmul pentru un nou sistem politic și i-a dedicat din nou pe soldații americani unei cauze care încă nu fusese câștigată.

Washington le-a spus trupelor că speră ca „acest eveniment important să constituie un nou imbold pentru fiecare ofițer și soldat de a acționa cu credință și curaj, știind că pacea și siguranța țării sale depind acum (sub Dumnezeu) exclusiv de succesul armelor noastre.”

Prima declarație de război a Americii a ridicat moralul trupelor într-un moment decisiv al conflictului. În vara anului 1776, Armata Continentală urma să se confrunte cu cea mai mare forță expediționară din istoria Marii Britanii. Trupele lui Washington numărau aproximativ 19.000 de voluntari.

Armata britanică beneficia de sprijinul celei mai puternice flote navale din lume. Washington dispunea doar de un sprijin naval minim. Sosirea primelor contingente de mercenari germani, auxiliare ale Marii Britanii, în iulie 1776 nu a făcut decât să întărească hotărârea americanilor de a căuta propriii aliați militari în străinătate.

Formarea alianțelor

Declarația de Independență a contribuit la obținerea sprijinului atât de necesar pentru efortul de război american din partea guvernelor străine.

Principalele ținte strategice ale declarației erau monarhiile conduse de Casa de Bourbon, Franța și Spania, principalii rivali ai Marii Britanii. Congresul Continental înțelegea că tânărul stat american nu putea rezista puterii militare britanice fără transporturi de aur și praf de pușcă de peste ocean, precum și fără nave de război, marinari și soldați.

Silas Deane, primul emisar secret al americanilor, a sosit la Paris în iulie 1776 cu instrucțiuni de a procura echipamente pentru o armată de 30.000 de oameni și de a negocia o alianță oficială imediat după declararea independenței.

Lucrând împreună cu dramaturgul francez Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, Deane a înființat compania-paravan Roderigue Hortalez & Co., prin care guvernul francez trimitea în secret ajutoare către America. Această rețea clandestină de aprovizionare a furnizat, în cele din urmă, mii de muschete, artilerie de câmp și milioane de livre de praf de pușcă, contribuind decisiv la victoria de la Saratoga din 1777 și la încheierea ulterioară a alianței oficiale cu Franța.

Deși Franța a furnizat cea mai mare parte a sprijinului naval, rolul Spaniei a fost la fel de important pentru efortul de război american.

După proclamarea independenței, Congresul Continental și-a intensificat apelurile către Spania. Bernardo de Gálvez, guvernatorul Louisianei Spaniole, a devenit o figură-cheie în acest război secret. Chiar înainte ca Spania să intre oficial în conflict, în 1779, Gálvez a trimis pe fluviul Mississippi medicamente, arme și uniforme în valoare de peste 70.000 de dolari către Pittsburgh și Philadelphia. Această rută de aprovizionare din sud a menținut viabil efortul de război american pe frontul vestic și i-a obligat pe britanici să adopte o poziție defensivă pe mai multe fronturi.

Reinterpretarea Declarației ca instrument strategic de război evidențiază înțelegerea sofisticată pe care Părinții Fondatori o aveau asupra puterii.

Ei au înțeles că „drepturile inalienabile” ale fiecărui individ rămâneau o simplă iluzie fără „deplina putere de a purta război, de a încheia pace și de a contracta alianțe”. Jefferson și membrii Congresului au înțeles că libertatea Americii depindea de sprijinirea efortului de război atât în interiorul țării, cât și peste hotare.

Transformând o insurecție locală într-o luptă de apărare națională susținută de un stat și într-un conflict internațional, Declarația de Independență a făcut ca Revoluția Americană să nu rămână doar un gest simbolic lipsit de ecou, ci să devină o confruntare geopolitică de succes, care a dus la obținerea independenței.

Foto sus: Washington traversând râul Delaware. Pictură de Emanuel Leutze (© Metropolitan Museum of Art)

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Autor: Christopher Magra, profesor de istorie americană, Universitatea din Tennessee

Articol publicat inițial pe site-ul The Conversation (engleză) sub licență Creative Commons

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