Debarcarea din Bay of Pigs: Cel mai mare eșec din Istoria CIA

Lacom cum sînt nu mă mulțumesc cu titlurile citite și fișate pînă acum despre Debarcarea din Bay of Pigs, suficiente pentru a-mi da un doctorat (românesc, desigur) în acest cel mai mare eșec din Istoria CIA.

Astfel că azi noapte, în pregătirea cărților de luat la Sinaia, merg la raftul cu literatură despre Intelligence, în căutarea cărții lui John Prados despre Războaiele secrete ale CIA (Safe for Democracy. The Secret Wars of the CIA) (uite, chiar acum, cînd scriu, îmi aduc aminte de o carte românească despre Agenție, semnată, cred, de Țurlea, citită pe vremea cînd mă ocupam de Anchetarea CIA din 1975), n-o găsesc, și renunț să mai umblu după ea, deoarece dau peste varianta românească a cărții lui Lucien S. Vandenbroucke, Perilous Options, Special Operations as an instrument of U. S. Foreign Policy, Oxford University Press, 1993.

De pe copertă aflu că volumul a fost tradus și publicat pentru Uz intern de SRI, sub titlul Lucien S. Vandenbroucke, Opțiuni riscante. Operațiunile speciale – instrument al politicii externe americane.

Pagina de gardă mă informează că traducerea din limba engleză a fost făcută de locotenent-colonel Aurora Negoiță. Două pagini trase la xerox din carte și uitate aici îmi semnalează că am citit-o și am vrut chiar să folosesc citate din ea în cartea despre Tentativele de asasinare a lui Castro.

O iau și o parcurg în viteză, cu picioarele pe masă, pentru a decupa citate pe care urmează să le trimit dactilografei. Rețin astfel ceva despre neliniștile din SUA în privința lui Castro, încrederea arogantă a CIA, după succesul Operațiunii din Guatemala, în Operațiunile speciale în America Latină, ușurința cu care Arbenz a fost debarcat printr-un război psihologic, complicitatea militarilor la eșec. Trag concluzia că Operațiunea era fatală. Totul a pornit de la două greșeli:

Greșeala de a-l subestima pe Castro sau mai precis geniul acestuia de a exploata antiamericanismul cubanezilor. Aroganța tipică Americii: cum adică, să ne sfideze pe noi culegătorii ăia de banane?!

Foto sus: Invadatorii capturați de trupele cubaneze în Bay of Pigs, la 20 aprilie 1961 (© Wikimedia Commons)

