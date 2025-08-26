Cum arăta Piața Sfatului din Brașov în 1905?

Piaţa Sfatului este simbolul Braşovului și atracţia turistică numărul unu a municipiului. În trecut Piaţa Sfatului era locul de întâlnire al negustorilor, dar şi locul unde se împărţea dreptatea.

Arhivele Naționale ale României publică, pe pagina de Facebook a instituției, o fotografie ce datează din 1905, care ne dezvăluie cum arăta Piața Sfatului. Fotografia a fost realizată dinspre clădirea băncii Albina spre Casa Sfatului și spre strada Vămii, din direcția sud. În stânga se află Palatul Friedrich Czell (1901), iar în fața lui un vagon de tramvai.

Documentul se păstrează la Serviciul Județean Brașov al Arhivelor Naționale ale României, Colecția Albert Eichhorn.

Casa Sfatului, kilometrul zero al oraşului

Piaţa Sfatului este locul unde în trecut se adunau meşteşugarii, este locul unde în perioada interbelică ieşeau la promonadă bogaţii oraşului, este locul unde a fost vechea Primărie şi locul unde se împărţea dreptatea, relatează adevarul.ro.

Casa Sfatului este cea mai reprezentativă clădire din Piaţă. Datează de la 1420 şi a supravieţuit cutremurelor, incediilor, dar şi intenţiilor de demolare ale comuniştilor care vroiau să scape de ea pentru ca muncitorii să poată manifesta în Piaţa Sfatului. Are un ceas emblematic care a fost aproape distrus de fostul comandant militar austriac pentru că sunetul păpuşii din ceas, care bătea gongul, îi stresa papagalul. Casa Sfatului este Kilometrul 0 al oraşului de aici se măsoară toate distanţele cum ar fi distanţa Braşov-Bucureşti. Casa Sfatului unul din obiectivele turistice majore ale Braşovului, doar Biserica Neagră are mai mulţi vizitatori. Pe Casa Sfatului există singura stemă color a Braşovului.

Biserica Neagră, cea mai fotografiată clărire din România

Tot în Piaţa Sfatului se află şi Biserica Neagră, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din România. Însă numai persoanele avizate sau pasionate de istorie şi arhitectură ştiu că celebrul edificiu are câteva recorduri greu de egalat: este cel mai vizitat obiectiv turistic religios din România, are o orgă unică în Europa de sud-est, un clopot de peste şase tone şi este cel mai înalt edificiu construit în stil gotic din sud-estul Europei.

Potrivit Google Panoramio, un portal care permite distribuirea fotografiilor cu diverse obiective din toată lumea localiyate pe hartă, Biserica Neagră este pe primul loc în România în ceea ce priveşte cele mai fotografiate obiective turistice. Acest fapt poate sta şi la baza recordului de cel mai vizitat edificiu de cult din ţara noastră, peste 300.000 de turişti pe an.

Casa negustorilor devenită restaurant

Clădirea în care funcţionează cum Restaurantul Cerbul Carpatin are o istorie bogată bazată pe o legendă. A fost construită de Apollonia Hirscher cea mai bogată femeie a Braşovului. La moartea soţului ei, în 1541, a preluat frâiele afacerilor ce se întindeau până în Austria şi în Turcia.

Chiar dacă negoţul şi politica erau la acea vreme treburi aproape exclusive bărbăteşti, a reuşit să strângă o avere foarte mare. Se spune că fiica Apolloniei s-a îmbolnăvit de tânără şi a murit. Distrusă de durere, mama ei a decis ca fata să fie îmbrăcată cu cea mai scumpă rochie şi cele mai frumoase bijuterii. La câteva zile după ce a fost înmormântată, câţiva săraci au vrut să jefuiască mormântul şi să fure bijuteriile. În momentul în care a fost dezgropată, fiica Apolloniei s-a trezit la viaţă, iar evenimentul a fost privit ca un miracol al vremii. Atunci Apollonia Hircher a decis să construiască Casa Negustorilor (actualul Cerbul Carpatin). Clădirea datează de la 1545 şi a fost donată oraşului.

