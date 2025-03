Cum a devenit Rusia cea mai mare țară din lume

La fel de vastă ca pământul însuși, istoria Rusiei despre cum a devenit atât de mare este o poveste de expansiune pe cel mai mare continent al lumii.

Un fapt geografic interesant este că Finlanda și Coreea de Nord sunt separate de o singură țară. Această țară este Rusia.

Nu este un secret că Federația Rusă deține în continuare titlul de cea mai mare țară din lume. Întinzându-se de la țărmurile Mării Baltice peste unsprezece fusuri orare până la coastele vestice ale Alaskăi, Rusia este într-adevăr un teritoriu imens, plin de popoare diverse, națiuni, resurse și o frumusețe incredibilă.

Cum a ajuns exact să fie atât de mare? Este o istorie a expansiunii, războiului, cuceririlor și politicii, desfășurată pe parcursul mai multor generații de conducători și secole de frământări.

Începuturile medievale

În perioada medievală, mai multe state au evoluat, punând bazele a ceea ce avea să devină ulterior Rusia.

Un grup de vikingi cunoscuți sub numele de varegi și-au stabilit o bază de putere la mijlocul secolului al IX-lea, în ceea ce avea să devină orașul Novgorod. În căutarea unor oportunități comerciale mai bune, s-au deplasat spre sud și au început să opereze din noul lor oraș, Kiev. Acești varegi au devenit cunoscuți sub numele de Kievean Rus’.

Din acest punct, s-a format o colecție de principate în vestul Rusiei de astăzi. Aceste principate au rivalizat pentru putere, iar conducătorii lor s-au întrecut pentru titlul de Mare Cneaz al Kievului.

În secolul al XIII-lea, principatele au fost subjugate de mongoli, devenind parte a Imperiului Mongol. În această perioadă, Cnezatul Moscovei a apărut ca un stat puternic, deși era încă vasal mongolilor și tătarilor din Hoarda de Aur.

În 1380, această vasalitate a luat sfârșit când principatele s-au răsculat și au învins Hoarda de Aur în Bătălia de la Kulikovo, punând capăt dominației mongole. Totuși, mongolii s-au întors și au recăpătat controlul.

Jugul mongol a fost în cele din urmă înlăturat de Ivan al III-lea, cunoscut și sub numele de Ivan cel Mare, Mare Cneaz al Moscovei, care a refuzat să mai plătească tribut stăpânilor săi. Această nesupunere a condus la o confruntare între armatele Hoardei de Aur și cele ale Moscovei de-a lungul râului Ugra.

După câteva săptămâni de tensiune, hanul mongol a decis să se retragă, lăsând rușii să-și urmeze propriul curs. Profitând de această oportunitate, Ivan al III-lea a supus Hanatul Kazanului, care se întindea spre sud și est față de Cnezatul Moscovei.

Ascensiunea Cnezatului Moscovei

Odată cu alungarea mongolilor, Moscova a devenit centrul din care expansiunea rusă a început să prindă contur. Sub conducerea lui Ivan al III-lea, Cnezatul Moscovei a devenit puterea dominantă în regiune, depășind Novgorodul și punând bazele viitorului Imperiu Rus.

Ivan al III-lea și-a îndreptat apoi atenția militară asupra puternicului stat Novgorod. În 1471, l-a învins în Bătălia de la Shelon și l-a forțat să jure credință Moscovei. Șapte ani mai târziu, Ivan al III-lea și-a condus din nou armata împotriva Novgorodului și l-a anexat oficial.

Moscova controla acum toate teritoriile din nord, de la Finlanda până la Munții Ural.

După moartea lui Ivan al III-lea, fiul său, Vasili al III-lea, a consolidat expansiunea tatălui său și a continuat cuceririle, anexând ultimele state autonome rămase la granițele Moscovei. Pskov a fost anexat în 1510, Volokolamsk în 1513, Riazan în 1521, iar în 1522, Novgorod-Severski.

Sub domnia lui Vasili al III-lea, titlul de țar a fost oficial adoptat, iar vulturul bicefal a devenit simbolul monarhiei și al statului rus.

Expansiunea continuă

După Vasili al III-lea, la tron a urcat Ivan al IV-lea, cunoscut sub numele de Ivan cel Groaznic. Sub domnia sa, Hanatul Kazanului a scăpat de sub vasalitatea rusă și a format alianțe cu alte hanate tătare, intrând în conflict cu Rusia.

În 1552, Ivan al IV-lea a asediat capitala Kazanului și a măcelărit apărătorii. Până în 1556, ultimii opozanți ai Moscovei au fost înfrânți, iar Hanatul Astrahanului a fost anexat, oferind Rusiei acces complet la bazinul râului Volga.

Totuși, nu toate campaniile lui Ivan al IV-lea au fost încununate de succes. În 1571, o armată crimeeană de 120.000 de soldați a invadat Moscova, iar rușii, având doar 6.000 de trupe, nu au avut nicio șansă. Orașul, construit în mare parte din lemn, a ars complet în doar trei ore. Doar Kremlinul a rămas intact.

La moartea lui Ivan în 1584, țara era devastată de războaie și haos.

Epoca de Aur și dinastia Romanov

Sfârșitul dinastiei Rurik și începutul dinastiei Romanov au adus o perioadă de stabilitate și expansiune pentru Rusia.

În 1613, Mihail Romanov a devenit țar. Deși ales inițial pentru că părea ușor de controlat, domnia sa a fost surprinzător de eficientă. A încheiat armistiții cu Suedia și Polonia, asigurând astfel granițele vestice ale Rusiei.

În același timp, expansiunea în Siberia a continuat. Exploratori ruși au înființat avanposturi, au negociat cu triburile locale și au revendicat teritorii în numele Imperiului Rus. Exploratori renumiți din această perioadă au împins granițele și mai departe spre est, extinzând teritoriul rus în întreaga Siberie. Pyotr Beketov a fondat așezările fortificate Yakutsk, Chita și Nerchinsk, care ulterior s-au dezvoltat în orașe.

Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, Rusia atingea aproape 9 milioane de mile pătrate, devenind al treilea cel mai mare imperiu din istorie, după cel Britanic și Mongol.

Exploratori faimoși din această perioadă au împins frontierele și mai departe spre est, extinzând teritoriul rus prin Siberia. Pyotr Beketov a fondat așezările fortificate Yakutsk, Chita și Nerchinsk, care s-au transformat în orașe.

Exploratorul cazac Kurbat Ivanov a condus expediții în regiunea râului Lena și a fost primul rus care a descoperit Lacul Baikal. Ivan Moskvitin a fost primul rus care a ajuns la Marea Ohotsk, devenind astfel primul rus care a atins Oceanul Pacific prin Siberia.

Vasili Poyarkov a fost primul rus care a explorat regiunea Amur din Extremul Orient, prin care curge râul Amur, ce formează astăzi granița naturală dintre Rusia și China. Regiunea a fost ulterior colonizată de exploratorul Erofei Habarov-Sviațki.

Desigur, teritoriile Siberiei nu erau goale. Ele erau locuite de triburi locale, care au fost încorporate în Imperiul Rus fie prin negocieri, fie prin forță. În funcție de situație, unele triburi, precum iakuții, au fost presate să se asimileze în cultura rusă, în timp ce alte triburi, mai ales cele din nordul îndepărtat, au fost lăsate să-și continue stilul de viață tradițional. Unele dintre aceste triburi încă își păstrează modul de viață și în prezent.

Expansiunea în vest

În vestul țării, expansiunea s-a realizat prin conflicte, deoarece Rusia avea numeroși dușmani la granițele sale occidentale. Rivalitățile de lungă durată cu Suedia, Polonia și Uniunea Polono-Lituaniană au reprezentat o amenințare constantă, ceea ce a forțat Rusia să mențină o stare de militarizare permanentă.

Sub domnia lui Mihail Romanov, Rusia și-a extins controlul prin înfrângerea cazacilor dintre râurile Volga și Ural. După moartea sa în 1645, Mihail a fost succedat de țarul Alexei, care a cucerit teritorii de-a lungul râului Nipru.

În 1648, cazacii din această regiune s-au revoltat împotriva stăpânirii poloneze și i-au cerut lui Alexei să accepte suveranitatea asupra zonei. Acesta a acceptat și astfel Rusia a fost atrasă într-un conflict îndelungat cu Polonia pentru controlul asupra Niprului. Tratatul care a urmat a oferit Rusiei suveranitate asupra tuturor teritoriilor de la est de Nipru, inclusiv Kiev și Smolensk.

După domnia lui Alexei, Petru cel Mare (1682–1725) a extins teritoriile rusești în zona Mării Baltice, cucerind Estonia și Livonia (partea de nord-est a Letoniei de astăzi și sudul Estoniei).

Între timp, în est, Vladimir Atlasov a explorat nord-estul îndepărtat și a descoperit întinderea Peninsulei Kamceatka, care se prelungește în Oceanul Pacific. Această regiune a fost una dintre cele mai costisitoare cuceriri ale Rusiei, deoarece populațiile indigene au opus o rezistență puternică, în ciuda faptului că au fost decimate de boli precum variola, aduse de invadatorii ruși.

Ultimele frontiere ale Siberiei

La capătul sudic al Peninsulei Kamceatka, itelmenii au lansat mai multe revolte în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, însă ocupanții ruși le-au reprimat cu ușurință.

La nord de Kamceatka, triburile koryakilor au opus o rezistență îndârjită împotriva expansiunii ruse, iar începând din 1744, rușii s-au angajat într-o luptă aprigă cu acești indigeni.

Și mai la nord, au avut loc decenii de lupte împotriva poporului ciukci. Țarina Elisabeta, nemulțumită de progresul lent al cuceririi, a ordonat în 1742 „eradicarea completă” a ciukcilor.

După mai multe decenii și șapte campanii militare împotriva lor, ultimele teritorii ale Siberiei au fost aduse sub control rusesc.

Ecaterina cea Mare

Ecaterina cea Mare este considerată una dintre cei mai mari lideri ai Rusiei, iar Imperiul Rus a cunoscut o expansiune considerabilă în timpul domniei sale. Unul dintre principalele sale obiective a fost extinderea spre sud, deoarece Rusia nu avea acces la Marea Neagră.

Caterina a consolidat controlul asupra Poloniei și l-a instalat pe tron pe Stanisław August Poniatowski, un monarh loial ei, dar care a trebuit să facă față problemelor unui stat aflat în declin. Slăbiciunea Poloniei a dus la pierderea unor mari părți din teritoriul său în favoarea puterilor vecine.

Conflictele de la granița cu Imperiul Otoman au fost favorabile Rusiei, mai ales atunci când otomanii au declarat război. Aceștia au fost complet înfrânți, iar temându-se de o intervenție austriacă, s-a propus un plan de împărțire a teritoriului polonez. Astfel, în ceea ce a devenit cunoscut sub numele de Prima Împărțire a Poloniei, o treime din teritoriul polonez a fost cedată către Austria, Prusia și Rusia.

Victoria asupra otomanilor a dus, de asemenea, la semnarea unui tratat prin care Rusia putea ocupa Crimeea și teritoriile învecinate. În 1783, Caterina a încălcat tratatul și a anexat complet Crimeea. Rușii au cucerit și portul Odesa într-un alt conflict cu otomanii.

Expansiuni ulterioare

În 1795, restul Poloniei a fost împărțit între Prusia, Austria și Rusia. După înfrângerea lui Napoleon, Rusia a primit și mai multe teritorii spre vest. Ca urmare a redesenării hărții Europei, cea mai mare parte a Ducatului de Varșovia a ajuns sub stăpânire rusă.

Rusia a continuat să se extindă și în urma altor conflicte cu Imperiul Otoman. În 1828, trupele rusești s-au apropiat periculos de mult de Constantinopol, iar Franța și Marea Britanie au intervenit pentru a încheia pacea. Rusia a primit astfel mai multe teritorii de-a lungul coastei nord-estice a Mării Negre.

În est, Alexandru al II-lea a profitat de slăbiciunea Chinei în timpul Războiului Opiului și a extins granițele Rusiei până la râul Amur, anexând teritorii chinezești. De asemenea, Rusia și-a extins dominația de-a lungul coastei Pacificului, aproape de Peninsula Coreeană.

În 1864, Alexandru al II-lea a dus campanii militare în Asia Centrală, anexând teritorii care astăzi fac parte din Uzbekistan, Kârgâzstan, Kazahstan, Tadjikistan și Turkmenistan. Această regiune a devenit cunoscută sub numele de Turkestan sub dominația rusă.

Alaska și expansiunea rusă în America

Deși Siberia reprezenta capătul estic al Imperiului Rus, expansiunea acestuia nu s-a oprit aici. În secolul al XVIII-lea, comercianții ruși de blănuri au început să înființeze avanposturi pe Insulele Aleutine și s-au extins mai departe, stabilindu-se pe coasta Alaskăi. În 1799, a fost înființată Compania ruso-americană pentru a administra aceste colonii.

Rușii nu s-au limitat doar la Alaska. Au fondat Fort Ross pe coasta Californiei și Fort Elizabeth în Hawaii.

Cu toate acestea, administrarea Alaskăi era extrem de dificilă, din cauza distanței mari față de capitala rusă. Compania ruso-americană era prost gestionată, iar colonia a devenit o povară financiară.

Mai mult decât atât, relațiile tensionate cu Marea Britanie, care controla Canada, au determinat țarul Alexandru al II-lea să ia o decizie strategică. În 1867, Rusia a vândut Alaska Statelor Unite pentru 7,2 milioane de dolari, reducând astfel riscul unui conflict cu britanicii din America de Nord.

Rusia modernă

În perioada Uniunii Sovietice, granițele administrative au fost trasate fără a anticipa că acestea ar putea duce ulterior la reducerea teritoriului rusesc. Când URSS s-a destrămat, aceste granițe administrative au fost folosite pentru a crea noi state independente, precum Belarus și Ucraina.

La apogeul său, în 1895, Imperiul Rus acoperea 8,8 milioane de mile pătrate (16,92% din suprafața terestră a Pământului), fiind al treilea cel mai mare imperiu din istorie, după Imperiul Britanic și Imperiul Mongol.

Astăzi, deși teritoriul Rusiei s-a redus, țara rămâne cea mai mare națiune din lume, având aproape de două ori dimensiunea Canadei.

Rusia modernă este o țară caracterizată de o diversitate enormă, atât în ceea ce privește populația, cât și peisajele sale, o moștenire clară a trecutului său imperial.

Astăzi, deși teritoriul său s-a redus după destrămarea Uniunii Sovietice, Rusia rămâne cea mai mare țară din lume, aproape dublu față de Canada. Moștenirea sa imperială este reflectată atât în diversitatea peisajelor, cât și în multitudinea de popoare care încă o definesc.