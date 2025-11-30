Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Delegaţia Ineului la Alba Iulia, cu drapelul marinarilor de la Pola

Cine au fost cei care și-au scris memoriile despre ziua de 1 Decembrie 1918?

📁 Marea Unire
Autor: Dorin Stănescu

În spațiul românesc evenimentul final și desigur cel mai important al Unirii – Marea Adunare Națională de la Alba Iulia și decizia unanimă de Unire luată aici − este reflectat de către memorialiști dintr-o diversitate de unghiuri și de pe poziții doctrinare plurivoce. 

Literatura memorialistică dedicată zilei de 1 Decembrie 1918 ni se înfățișează ca un caleidoscop: țărani  din sate transilvane care aștern spre finalul vieții amintirile participării lor la Alba Iulia, învățători, preoți care fac același lucru, socialiști ,,obligați” de Partidul Comunist din România să povestească pentru  jubileul Unirii versiunea cosmetizată a clasei muncitoare, viitori politicieni marcanți ai Ardealului. Nu lipsește din peisaj nici perspectiva bucureșteană redată de elita politică și intelectualitatea Vechiului Regat: Constantin Argetoianu, Vasile Cancicov, Nicolae Iorga.

Mărturiile privitoare la Alba Iulia și la derularea zilei de 1 Decembrie sunt izvorâte direct din dorința participanților de a ține jurnale ale vieții lor și de a le publica în timpul vieții ori intermediate de către inițiative ale unor  publicații interbelice, ale unor intelectuali, autorități ale statului ori familii. Toate aceste evocări ale momentului Alba Iulia sunt publicate sub diverse forme: articole ale presei contemporane evenimentului, interviuri în presă, broșuri conținând  discursuri și conferințe ale participanților, cărți, crestomații scoase în perioada interbelică, în cea comunistă și după 1990 etc.

Multe mărturii ale liderilor marcanți ai zilei de 1 Decembrie 1918 sunt publicate în presa interbelică așa cum sunt articolele evocatoare ale unor amintiri de la Alba Iulia ale lui  – Vasile Goldiș, Ștefan Cicio-Pop etc. Altele sunt generate de aniversări ale Unirii (1928, 1943, 1968).

Astfel spre exemplu, în 1943, Institutul de Istorie Națională al Universității Daciei Superioare și-a propus în condițiile tragice de atunci să realizeze un album cu delegații la Marea Unire. Istoricul Ioachim Crăciun a fost cel care și-a asumat această muncă dificilă și uriașă. Peste 600 de fotografii, mărturii și fișe biografice au rezultat din această idee frumoasă.

Vitregia istoriei face ca munca sa să fie valorificată mai târziu. Ea are meritul de a fi o contribuție la cunoașterea celor care au participat la evenimentele de la Alba Iulia, pentru că unii dintre foștii participanți oferă și detalii despre drumul spre Alba Iulia și atmosfera de acolo.

Jubileul din 1968 este o altă ocazie de a se produce noi mărturii sau noi versiuni: Tiron Albani, Enea Grapini, Iuliu Hossu, Dumitru Ciumbrudean. În cadrul familiilor participanților la Unire există, de asemenea, o preocupare pentru consemnarea evenimentelor și contribuției mai mici ori mai mari a fiecărui individ, iar mare parte dintre manuscrise nu au fost publicate niciodată. Unele au șansa de a fi editate postum,  după 1990.

Cei care-și scriu memoriile sunt cei norocoși. Mulți alții nu le mai pot scrie din felurite cauze: unii mor la distanță de câțiva ani după evenimente, alții sunt uciși în închisorile comuniste, exemplele lui  Maniu, Flueraș, Jumanca sunt, de departe, cele mai edificatoare.   

Acest text este un fragment din articolul „Călătoria spre Alba Iulia. Marea Unire reflectată în literatura memorialistică”, publicat în revista Historia Special nr. 25, disponibilă în format digital pe paydemic.com.

Cumpără acum!
Cumpără acum!
 Mai multe pentru tine...
Harta României Mari (© Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi / Muzeul Naţional Cotroceni / Getty Images)
Ce a însemnat România Mare
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, de la 1 decembrie 1918 (foto: Samoilă Mârza)
Tânărul Lucian Blaga, martor la Marea Unire de la Alba Iulia
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Fotografie realizată de Samoilă Mârza, colorizată manual de Lucian Muntean
Top 10 curiozități despre ziua de 1 decembrie 1918 - Marea Unire de la Alba Iulia
Nicolae Filipescu (© Arhivele Naționale ale României, Colecția Documente Fotografice, F II 3004)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
George Em. Lahovary, ucis într-un duel de către Nicolae Filipescu
Armored Knight Mounted on Cloaked Horse jpg
📁 Istorie Medievală Universală
O mică istorie a calului medieval - animalul legendar care a ridicat cavaleri, armate și civilizații
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut” jpeg
📁 Biografii
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut”
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură jpeg
📁 Istorie Urbană
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală
Ordinul 227: «Niciun pas înapoi»! Stalin, pe marginea prăpastiei jpeg
📁 Al Doilea Război Mondial
Ordinul 227: «Niciun pas înapoi»! Stalin, pe marginea prăpastiei
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei jpeg
📁 Comunism
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei
Ungaria Mare a murit în mlaștinile de la Mohács jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Ungaria Mare a murit în mlaștinile de la Mohács
Scurtă istorie a Fâșiei Gaza jpeg
📁 Conflictele din Orientul Mijlociu
Scurtă istorie a Fâșiei Gaza