Ce deserturi se mănâncă de Crăciun în lume?

La noi, lucrurile sunt clare: masa de Crăciun e musai să fie plină de cozonaci pufoși și aromați, pregătiți în casă, primiți cadou de la vreo bunică sau mătușă pricepută ori luați din comerț, la fel de delicioși și plini cu nucă, stafide, rahat sau cu ciocolată. Pentru nostalgici, tradiționalul salam de biscuiți cu nucă și rom este nelipsit.

Totodată, platoul cu dulciuri e completat de plăcintele cu măr, brânză și stafide sau cu dovleac, de prăjitura Albă ca Zăpada – în ton cu atmosfera (mai ales dacă ninge) –, toate, stropite cu vin fiert cu scorțișoară.

„Bușteanul cu ciocolată” din Franța sau „Pâinea de Paște” din Chile?

Foarte popular în Franța, în Quebec și în coloniile franceze este Bûche de Noël, cunoscut și sub denumirea de „prăjitură sub formă de buștean”. Se coace un pandișpan într-o tavă mică, se adaugă crema, apoi este rulat într-un cilindru și acoperit cu glazură. Rețeta datează din secolul al XIX-lea și a fost dusă la perfecțiune.

Pan de Pascua este un răsfăț tradițional de Crăciun în Chile. În ciuda numelui său care înseamnă „pâine de Paște”, acest pandișpan este conceput din miere și ghimbir. Migdalele, nucile, fructele confiate și stafidele sunt, de asemenea, prezente în acest desert delicios. Prăjitura a fost adusă inițial în Chile de imigranții germani și, de atunci, se regăsește pe masa de Crăciun.

Originar din Spania, turrón este un desert consumat în perioada sărbătorilor în multe țări care au fost cândva parte a imperiului spaniol, inclusiv țări din America Latină. De obicei, se prepară într-o formă rotundă sau dreptunghiulară, cu zahăr, miere, albuș și migdale prăjite. Prima referire la rețeta spaniolă este menționată într-un manual care datează din secolul al XVI-lea.

Bibingka, desertul filipinez din făină de orez și lapte de nucă de cocos

„Budinca de Crăciun” a început să fie pregătită încă din Evul Mediu, în Anglia. Cu toate acestea, a fost creată inițial ca o modalitate de conservare a cărnii și a devenit un desert gustos asociat cu sezonul sărbătorilor după 1700.

Denumit adesea „budincă de prune”, acest desert nu conține de fapt... prune. În Anglia previctoriană, termenul „prune” a fost adesea folosit pentru stafide, care se găsesc în mod obișnuit în budincă. În mod tradițional, conține ou, seu de vită, melasă și mai multe condimente pentru aromatizare. Este preparată cu patru până la cinci săptămâni înainte de Crăciun.

Din Anglia ajungem în Filipine, de unde aflăm despre bibingka, o prăjitură de orez cu gust ușor dulce, care se consumă fierbinte. Conține, în principal, făină de orez și lapte de nucă de cocos. Se obișnuiește ca aceste prăjituri să fie vândute în jurul bisericilor, în zilele premergătoare Crăciunului.

Pavlova, desertul devenit faimos în întreaga lume

Desertul Pavlova, originar din Noua Zeelandă, numit astfel în onoarea unei dansatoare de balet de origine rusă, este de obicei servit în lunile de vară, în special în perioada sărbătorilor. Prăjitura este un tort pe bază de bezea, cu o crustă crocantă, acoperit cu frișcă și fructe. Populară și în Australia, rețeta acestui desert a apărut la mijlocul anilor 1920, după ce balerina rusă Anna Pavlova a vizitat Noua Zeelandă și Australia în turneul ei mondial.

Germania se fălește cu Lebkuchen, asemănător cu turta dulce. Inventat inițial de călugări în secolul al XIII-lea, acest fursec a devenit un simbol al sezonului sărbătorilor. Ingredientele includ miere, condimente și nuci, iar gustul poate varia de la dulce la picant. Deși de obicei moale, un tip mai dur de Lebkuchen este folosit pentru versiunile în formă de inimă, care poate fi găsit în multe târguri de Crăciun din țară.

Rum Cake (prăjitura cu rom) este un tort cu fructe popular în Caraibe. Spre deosebire de prăjiturile tradiționale europene cu fructe, acest desert conține rom și vin. Fructele uscate sunt înmuiate în rom cu luni bune înainte de a începe prepararea propriu-zisă. Aluatul este pregătit cu zahăr caramelizat, iar bucățile de fructe infuzate cu alcool sunt adăugate ulterior. Această prăjitură poate fi savurată în Jamaica, Puerto Rico sau Grenadine.

În perioada Crăciunului este imposibil să ratezi szaloncukor din Ungaria. Bomboanele cu fondant acoperite cu ciocolată sunt atârnate ca decor în bradul de Crăciun. Tradiția datează din secolul al XIX-lea și spune că bomboanele trebuie mâncate de copii înainte de încheierea sezonului. Dulciurile vin într-o varietate de arome, cum ar fi vanilie, căpșune, alune și nucă de cocos.

Foto sus: Pavlova în varianta de iarnă, cu lămâi și portocale (Foto: Profimedia)

