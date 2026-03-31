Ce a ascuns Leonardo în celebrul său desen? O teorie schimbă tot

Într-un atelier scăldat în lumina palidă a Renașterii, Leonardo da Vinci trasa cu o precizie aproape obsesivă conturul corpului uman ideal. Era sfârșitul secolului al XV-lea, iar desenul său – astăzi cunoscut drept Omul Vitruvian – avea să devină nu doar un simbol al armoniei, ci și o enigmă care a traversat cinci secole.

Multă vreme, lumea a crezut că secretul acestui desen celebru stă într-o formulă aproape mitologică: Numărul de Aur. Proporția de 1,618 era considerată cheia universală a frumuseții, regăsită în natură, arhitectură și artă. Dar, ca în multe dintre creațiile lui Leonardo, aparențele s-ar putea să fi ascuns ceva mai complex.

Un mister care a sfidat secolele

„Omul Vitruvian” nu este doar un studiu anatomic. Inspirat de scrierile arhitectului roman Vitruvius, desenul încearcă să stabilească o relație perfectă între corpul uman și geometrie – cercul și pătratul, simboluri ale universului și ale ordinii.

Și totuși, matematicienii și istoricii au observat de-a lungul timpului o problemă: măsurătorile nu se potriveau perfect cu Numărul de Aur. Diferențele erau mici, dar suficient de persistente încât să ridice întrebări.

O ipoteză care schimbă perspectiva

În 2025, cercetătorul Rory Mac Sweeney a propus o explicație care a atras atenția comunității științifice. Studiul său, publicat în Journal of Mathematics and the Arts, sugerează că Leonardo nu a folosit, de fapt, celebra proporție de 1,618.

În schimb, el ar fi lucrat cu un raport diferit, mai puțin cunoscut: raportul tetraedric, aproximativ 1,633.

Această diferență aparent minoră deschide însă o perspectivă radical nouă asupra desenului.

Geometria ascunsă în trei dimensiuni

Raportul tetraedric nu aparține geometriei plane, ci celei tridimensionale. El apare în structuri naturale – de la cristale și diamante până la organizarea moleculelor de apă. Practic, este o expresie a modului în care materia se organizează în spațiu.

Mac Sweeney susține că Leonardo, fascinat de anatomie și de mecanismele naturii, ar fi intuit această logică înainte ca ea să fie formalizată științific. Astfel, „Omul Vitruvian” nu ar fi doar o reprezentare bidimensională, ci o proiecție a unui model tridimensional al corpului uman.

Indiciile din notițele lui Leonardo

Ipoteza nu se bazează doar pe calcule. În notițele sale, Leonardo descrie o observație esențială: atunci când omul își depărtează picioarele și ridică brațele, spațiul dintre membre formează un triunghi echilateral.

Pornind de la aceste indicații, cercetătorul a recalculat proporțiile desenului și a obținut valori între 1,64 și 1,65 – mult mai apropiate de raportul tetraedric decât de Numărul de Aur.

Această descoperire sugerează că Leonardo gândea corpul uman nu ca pe o simplă figură geometrică, ci ca pe o structură complexă, integrată într-un univers tridimensional.

Dincolo de artă: o viziune asupra naturii

Interpretarea lui Mac Sweeney merge și mai departe. El face o paralelă cu triunghiul lui Bonwill, un model descoperit abia în secolul al XIX-lea, care descrie relațiile geometrice din structura maxilarului uman.

Dacă această conexiune este validă, atunci Leonardo nu doar că a anticipat concepte moderne, ci a intuit o legătură profundă între anatomie și structura materiei.

O enigmă care redefinește geniul lui Leonardo

Această reinterpretare nu anulează fascinația pentru „Omul Vitruvian” – dimpotrivă, o amplifică. În locul unei formule simple, apare imaginea unui gânditor care opera simultan cu idei din artă, știință și filozofie.

În universul lui Leonardo, liniile nu erau doar contururi, ci punți între lumi: între vizibil și invizibil, între corp și cosmos.

La peste 500 de ani distanță, desenul său continuă să ne provoace. Iar dacă această nouă ipoteză se confirmă, atunci „Omul Vitruvian” nu este doar un simbol al armoniei, ci și dovada că unele dintre cele mai mari descoperiri ale umanității au fost, cândva, simple intuiții ale unui geniu.