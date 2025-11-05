Catifeaua era prezentă la costumele săsești din sud-estul Transilvaniei

Piese de îmbrăcăminte săsești, purtate de fete, femei (precum „Bortene” , laibăre, căițe cu „raze” și funde - „Haube”) sau manșetele hainelor bărbătești de biserică („Mantel”), elemente componente ale costumelor săsești din sud-estul Transilvaniei, au ca numitor comun catifeaua.

În esență, acest material este o țesătură confecționată din mătase, lână sau bumbac, care prezintă pe fața acesteia fire dese, cu lungimea variabilă, perpendiculare pe suprafața țesăturii. Tehnica de realizare la război a acestui tip de material are la bază un set de fire verticale (urzeala), un set de fire orizontale (bătătura) și un alt set de fire suplimentare, din care va rezulta plușul prezent doar pe fața materialului, scrie Muzeul de Etnografie Brașov, pe pagina de Facebook a instituției.

Laibărele, căițele cu „raze” și funde erau decorate cu broderii florale cusute cu arnici (fire de bumbac) policrom sau fire metalice aurii și argintii, motive care ies în evidență pe fondul negru al catifelei. Totodată, se puteau aplica pe catifea detalii de broderii artistice, care se achiziționau de la magazinele din Brașov.

Anunțurile publicitare din presa brașoveană din prima jumătate a secolului XX menționează produse precum „catifeaua pentru haine”, „catifeaua pentru pălării” sau „plușuri din mătase și din lână” pentru haine, vândute de „Magazinul de mode Iuliu Nedoma” din str. Porții (astăzi Republicii), cu referire la catifea, un produs importat de altfel din țări ale Europei de vest.

La sediul Muzeului de Etnografie Brașov și la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, găsiți în expozițiile permanente piese vestimentare din acest material prețios, inclusiv detalii ale motivelor decorative prezente pe acestea.