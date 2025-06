Câtă carne mâncau românii la începutul secolului XX?

La începutul secolului XX, consumul de carne din România era foarte redus.

Conform datelor publicate de revista Albina, la 8 decembrie 1913, românii consumau în medie 9 kilograme de carne pe an de locuitor. Dacă în București se consumau 46 de kilograme pe an de locuitor, în mediul rural statistica arăta că fiecare locuitor consuma circa 3 kilograme de carne pe an.

„Se știe că la noi poporul din orașe mănâncă puțină carne și cel de la sate și mai puțină încă. Lucrul acesta îl învederează acum și o statistică a serviciului general sanitar. După această statistică, mijlocia consumației cărnii de măcelărie e la București numai de 46 kg pe an, pe când la Londra e de 93 kg, la Paris de 67 kg, la Viena de 63 kg, la Berlin și Milano de 56 kg, la Roma de 40 kg, la Napoli de 29 kg și la Parma de 23 kg, acestea fiind orașe în care e multă populație săracă. În România se mănâncă 9 kg de carne pe an de locuitor, în Anglia 59 kg, în Germania 45 kg, în Franța 35 kg, în Austria 25, în Rusia 22 și în Italia 11 kg. Cât pentru țărani, statistica arată că ei nu mănâncă decât cel mult câte 3 kg de carne pe an, adică mai puțin de 10 gr. pe zi”, scria revista Albina, conform Institutului de Studii Sud-Est Europene.

Foto sus: Restaurant din Vălenii de Munte. Carte poștală de la începutul secolului XX (© iMAGO Romaniae)

