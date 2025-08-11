Averea lui Mihail Sadoveanu în perioada comunistă

Scriitorii din întreaga lume au fost apreciați pentru operele realizate și cărțile le-au fost ecranizate sau au fost introduse în manualele școlare. Mulți au fost cei care s-au îmbogățit în urma semnării unor contracte bănoase.

Mihail Sadoveanu a fost un intelectual care în perioada interbelică a fost apropiat de cercurile de stânga din politica românească și a ajuns să fie în grațiile mișcării comuniste după octombrie 1944, partidul susținut de Iosif Stalin ducând lipsă de persoane instruite, cunoscute și cu o imagine pozitivă. Omul de cultură s-a implicat în lupta politică pentru acapararea puterii de către cei debarcați de pe tancurile invadatorilor și a fost respectat până la moartea survenită în anul 1961.

Autoritățile de partid au decis să fie făcută o inventariere a bunurilor culturale în vederea organizării unui muzeu și s-a ajuns la un rezultat uimitor: bunurile strânse de scriitor și manuscrisele valorau suma de 989.320 lei. Istoricul Petre Opriș, cel care a publicat datele despre averea omului de cultură și de partid, a dat și date despre valoarea unui camion fabricat în epocă la Brașov. Prețul acestuia se ridica la 81.500 lei. Nu putea vreo persoană particulară să dețină un astfel de mijloc motorizat în România comunistă, dar este evident că Mihail Sadoveanu a dus un trai de nabab până la adânci bătrâneți. Poporul nu avea dreptul la pâine și zisele elite comuniste trăiau mai bine decât burghezii de pe vremuri. Chiar beneficiau de palatele și mașinile confiscate de la cei care au reușit să fugă sau au pierit în închisori.

Cei de la putere promovau egalitatea și ale idei comuniste pentru a se menține în vârful piramidei sociale, dar făceau totul pentru a acumula avere, bunuri cu valoare culturală și comercială și din cele de lux. Traiul în belșug era visul celor ce cândva trăiau deosebit de modest. N-a fost vreo urmă de interes pentru soarta și fericirea poporului. Lipsa de caracter a fost principala caracteristică a celor care au intrat în partidul susținut de sovietici cu tancurile. Orice partid extremist se formează numai și numai din persoane fără valoare morală și gradul de răutate și decădere morală crește pe măsură ce se avansează în ierarhie.

Foto sus: Mihail Sadoveanu (© Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" Cluj / Wikimedia Commons)

