Avea 16 ani, era bolnav de lepră și a câștigat o bătălie imposibilă care a salvat Ierusalimul

Încoronat la treisprezece ani și murind de lepră, Baldwin IV al Ierusalimului a refuzat să-și abandoneze tronul sau câmpul de luptă — culminând cu o victorie uluitoare împotriva lui Saladin la Montgisard, în 1177, care l-a transformat într-o legendă a cruciadelor.

Avea șaisprezece ani, era pe jumătate orb, iar mâinile îi erau atât de distruse de boală încât nu mai putea ține o sabie. Și totuși, pe o câmpie deșertică aflată la sud de Ierusalim, în noiembrie 1177, a cerut să fie legat de șa și a condus o șarjă care avea să-l facă pe unul dintre cei mai mari generali ai istoriei să se întoarcă și să fugă.

Un rege călare, abia ținut laolaltă

Câmpia de la Montgisard, 25 noiembrie 1177. Armata lui Saladin — puternică, numărând zeci de mii de oameni, plină de încredere și înaintând rapid — trecuse practic de mica forță cruciată și se îndrepta chiar spre Ierusalim. Calculul părea simplu: tânărul rege al Ierusalimului era bolnav, trupul său se destrăma în feluri vizibile pentru oricine îl privea, iar regatul său era ținut laolaltă prin puțin mai mult decât voință încăpățânată și loialitatea unor oameni care refuzau să înceteze să creadă în el. Saladin a crezut că momentul venise, în sfârșit.

S-a înșelat.

Baldwin IV al Ierusalimului — născut în jurul anului 1161, încoronat rege la treisprezece ani, mort la douăzeci și patru — și-a petrecut întreaga domnie într-o cursă despre care știa că, în cele din urmă, nu o putea câștiga. Lepra îl consuma în timp real: mai întâi amorțeala membrelor, apoi pierderea sensibilității în mâini, apoi vederea care i se întuneca și în cele din urmă dispărea, iar apoi prăbușirea aproape completă a capacității corpului său de a se apăra de infecții. În fiecare an al domniei sale, boala avansa. În fiecare an, după toate așteptările rezonabile, ar fi trebuit să fie ultimul său an efectiv ca domnitor. Și totuși, armatele îl urmau, curțile se supuneau voinței sale, iar dușmanii — inclusiv Saladin însuși — sunt consemnați ca recalculându-și planurile atunci când aflau că el era personal prezent pe câmpul de luptă.

Aceasta nu este, în esență, o poveste despre suferință. Este o poveste despre ceea ce o ființă umană poate refuza să cedeze.

Diagnosticul care ar fi trebuit să pună capăt tuturor lucrurilor

Un manuscris medieval care înfățișează un grup de personaje înveșmântate, într-o inițială decorată.Persoanele au lepră o boală ce însemna izolare. Domeniu public.

Primul semn a venit în tăcere, așa cum se întâmplă adesea cu cele mai rele lucruri. Baldwin era încă un copil când tutorele său, cronicarul William de Tyr, a observat ceva tulburător în timpul jocului: băiatul nu simțea durere atunci când brațul îi era ciupit sau zgâriat. La un copil sănătos, aceasta ar fi putut fi o simplă curiozitate. În contextul lumii mediteraneene medievale, era un semnal de alarmă care nu avea să mai înceteze. Pierderea sensibilității era unul dintre cele mai timpurii simptome recognoscibile ale leprei — o boală care, în anii următori, avea să-i demonteze sistematic corpul, dinspre nervi spre exterior.

Înțelegerea medievală a leprei depășea cu mult domeniul medical. Boala era privită pe scară largă ca un fel de moarte în viață — asociată cu degradarea morală, pedeapsa divină și o contagiune atât de temută încât leproșii din Europa și Levant erau deposedați legal de drepturile de proprietate, excluși din spațiile publice și, în unele jurisdicții, tratați ca morți din punct de vedere civil. Un diagnostic nu era pur și simplu o veste proastă; pentru cei mai mulți oameni, era o anulare socială.

Numai că Baldwin era deja moștenitorul tronului Ierusalimului, cea mai amenințată coroană a creștinătății. Nimeni nu putea pur și simplu să întoarcă privirea, să-l înlocuiască sau să-l trimită într-o leprozerie. Regatul avea nevoie de un rege, iar el era regele pe care îl avea. Domnia sa, începând din 1174, nu a fost niciodată structurată în jurul întrebării dacă boala se va agrava — avea să se agraveze, iar toată lumea știa asta — ci în jurul întrebării cât de mult putea realiza înainte ca boala să înainteze.

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