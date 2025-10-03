Anul 1979: Sfârșitul destinderii

Anul 1979 s-a dovedit unul complicat pentru ambele superputeri. Destinderea, care a caracterizat anii '70, se apropia clar de sfârșit, iar Uniunea Sovietică și SUA se confruntau cu serioase probleme în arena internațională, pe care erau departe de a le gestiona corespunzător. În ianuarie 1979, regimul condus de șahul Iranului era înlăturat printr-o Revoluție Islamică și a fost înlocuit cu unul ostil SUA.

Relațiile bilaterale dintre SUA și Iran au continuat să se deterioreze până în noiembrie 1979, când studenții iranieni au luat 66 de ostatici din personalul ambasadei americane, declanșând o criză care va dura până în ianuarie 1981 (444 de zile), ce va afecta profund politicile interne americane și va marca primul contact al SUA cu islamismul radical.

Între timp, Moscova avea propriile probleme în 1979, când regimul Brejnev se confrunta cu serioase dificultăți. Papa Ioan Paul al II-lea (1920-2005) efectuase o vizită în țara sa natală, Polonia, unde sub numele Karol Józef Wojtyla fusese arhiepiscop de Cracovia și cardinal, înainte să devină Papă în octombrie 1978.

Vizita Papei din 1979 a adunat mulțimi imense de polonezi oriunde Papa călătorea, punând în mișcare o puternică alianță între biserică și o mișcare muncitorească, care a început la Șantierele Navale Lenin din portul Gdansk în august 1980 și ulterior devenind o mișcare națională sub conducerea lui Lech Walesa – Solidaritatea (Solidarność).

Pe măsură ce criza din Polonia se adâncea, Moscova a desfășurat o serie de exerciții militare pentru a-l forța pe liderul polonez, generalul Wojciech Jaruzelski, să impună legea marțială și să întrebuințeze unitățile poloneze pentru a înăbuși mișcarea Solidarității. Pe 13 decembrie 1981, Jaruzelski a impus legea marțială și a menținut-o până în iulie 1982.

Luna decembrie 1979 s-a dovedit o perioadă disperată pentru Kremlin. Mai întâi, la începutul lunii decembrie, NATO a organizat o reuniune a miniștrilor Apărării și de Afaceri Externe în Bruxelles, pentru a răspunde mișcării Kremlinului de a disloca rachete balistice cu rază de acțiune intermediară SS-20.

NATO a adoptat calea „Abordării duale” la mișcarea Kremlinului. Urma să disloce rachete balistice Pershing II și rachete de croazieră cu dislocare terestră BGM-109G Gryphon GLCM (Ground Launched Cruise Missiles), iar pe de alta, să întreprindă demersurile necesare pentru rezolvarea disputelor pe calea negocierilor.

La sfârșitul lunii decembrie, conducerea sovietică, împotriva recomandărilor statului-major general al armatei sovietice, a decis să organizeze o intervenție limitată în Afganistan, pentru răsturnarea conducerii de atunci și înlocuirea acesteia cu una loială Moscovei și capabilă să restabilească ordinea în interiorul țării.

Situația părea sub control la începutul anului 1980, însă armata afgană nu era în măsură să asigure ordinea și siguranța în toate zonele țării, forțând Kremlinul să disloce un contingent masiv pentru a elimina mișcarea de rezistență antisovietică condusă de mujahedini.

Din acel moment și până la retragerea trupelor sovietice din Afganistan în februarie 1989, conflictul sovieto-afgan a devenit un război de gherilă și de uzură, forțele mujahedinilor primind sprijin și asistență militară din partea Pakistanului, SUA, Chinei și a mai multor state arabe.

Administrația Carter a anunțat că intervenția militară sovietică din Afganistan va produce modificări fundamentale în cadrul relațiilor sovieto-americane, inclusiv boicotarea Jocurilor Olimpice de la Moscova și aplicarea unui embargo asupra livrărilor de cereale către Moscova.

După reducerile care au afectat bugetul Apărării în 1977-1978, administrația Carter a crescut cheltuielile pentru Apărare pentru următorii trei ani la nivelul de 317,4 miliarde de dolari. În Washington, chiar și înainte de desfășurarea alegerilor din noiembrie 1980, destinderea era considerată ca fiind încheiată.

Află cum a ajuns omenirea la un pas de conflict nuclear în numărul 52 al revistei Historia Special (revista:special/52), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 27 iunie - 25 septembrie 2025, și în format digital pe paydemic.com.