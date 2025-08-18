Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Cercetare arheologică la fortificația Valul lui Traian de Jos (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)

Vestigii din perioada apogeului Imperiului Roman, descoperite în Republica Moldova

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 18 august 2025

Arheologii din Republica Moldova au efectuat o cercetare arheologică preventivă la fortificația liniară Valul lui Traian de Jos, din preajma satului Găvănoasa, raionul Cahul.

Intervenția arheologică a fost dictată de construcția unui apeduct magistral în zonă. În cadrul săpăturii, șanțul fortificației liniare a fost surprins în întregime, informează Agenţia Naţională Arheologică din Republica Moldova.

Ca și în alte sectoare ale sitului Valul lui Traian de Jos din această zonă, valul de pământ al fortificației liniare a fost nivelat în anii ’70–’80 ai secolului XX, în urma lucrărilor agricole pentru plantarea viței-de-vie. Șanțul fortificației, însă, fiind situat în subteran, s-a păstrat bine.

În urma cercetării arheologice, am constatat că șanțul fortificației are o formă trapezoidală în secțiune. În partea superioară, acesta are o deschidere de 6 m, iar la bază o lățime de 3,25 m. Adâncimea șanțului, măsurată de la nivelul actual de călcare, este de 3,7 m.

Valul lui Traian de Jos reprezintă o fortificație din perioada antichității târzii, construită în primele secole ale erei creștine — perioadă care corespunde apogeului dezvoltării și expansiunii Imperiului Roman. Cercetările efectuate la Găvănoasa aduc contribuții importante la cunoașterea uneia dintre cele mai semnificative fortificații liniare din spațiul pruto-nistrean, aflată, din păcate, într-un proces continuu de degradare”, precizează sursa citată.

Cercetare arheologică la fortificația Valul lui Traian de Jos (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
