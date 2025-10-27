Un tablou de Picasso, găsit de poliția spaniolă la câteva săptămâni după dispariție

Poliția spaniolă a anunțat vineri că a recuperat un tablou de Pablo Picasso dispărut la începutul acestei luni înaintea unei expoziții temporare în sudul Spaniei din care urma să facă parte.

Tablou de mici dimensiuni „Still Life with Guitar” a făcut parte dintr-un lot mai mare de opere de artă transportate de la Madrid la Granada. Organizatorii expoziției au depus o plângere la poliție pe 10 octombrie când au observat că tabloul lipsește după despachetarea lăzilor pentru transport, informează Agerpres.

Într-o postare publicată pe rețeaua X, poliția a spus că e posibil ca pictura să nu fi fost încărcată în camion înainte ca transportul să plece din Madrid. Brigada specializată în bunuri de patrimoniu își continuă ancheta, se mai spune în mesaj, fără a se preciza dacă poliția crede că s-a comis vreo infracțiune.

Potrivit fundației CajaGranada, organizatorul expoziției, camerele de supraveghere au arătat doar 57 de opere descărcate din vehiculul de transport, în loc de 58 câte erau așteptate.