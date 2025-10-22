Un stâlp sculptat cu un chip uman, vechi de 11.000 de ani, descoperit de arheologi

Descoperirea în sud-estul Turciei a unui stâlp vechi de 11.000 de ani, sculptat cu un chip uman, ar putea schimba modul în care înțelegem exprimarea artistică a oamenilor preistorici.

Chipul care privește dintr-un bloc de piatră vertical de 135 cm înălțime, cu un nas proeminent, ochi adânciți și o linie maxilară ascuțită și unghiulară, a fost descoperit de arheologi la situl neolitic Karahan Tepe, situat aproape de granița cu Siria, potrivit directorului săpăturilor, Necmi Karul, de la Universitatea din Istanbul, conform theartnewspaper.com.

Este prima dată când se descoperă un chip uman sculptat pe un stâlp în formă de „T” - un tip de monolit găsit în număr mare într-un complex de sanctuare preistorice cunoscut sub numele de Taş Tepeler sau „Dealurile de Piatră”. Această regiune include Karahan Tepe, dar și situl Göbekli Tepe, inclus în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO și considerat cel mai vechi complex de temple cunoscut din lume.

Chipul sculptat de pe acest exemplar susține interpretarea lui Karul și a colegilor săi că stâlpii în formă de „T” nu erau doar elemente arhitecturale, ci și reprezentări simbolice ale formei umane.

La fel ca alți stâlpi în formă de „T”, cel mai recent descoperit a fost folosit ca sprijin pentru acoperișul conic al unei clădiri. La Karahan Tepe, unde săpăturile au început în 2019, au fost găsiți numeroși stâlpi antropomorfi ce prezintă brațe, mâini sau îmbrăcăminte.

„Se poate spune că singurul element lipsă din acest tipar era fața. Stâlpul cu chip uman pe care l-am găsit într-o structură ce conținea elemente domestice, precum pietre de măcinat, umple acest gol”, a declarat Karul pentru The Art Newspaper.

Cum a fost făcută descoperirea?

Situat pe un platou de calcar între râurile Tigru și Eufrat, Karahan Tepe a fost construit ca un centru atât rezidențial, cât și ritualic, cu aproape 2.000 de ani înainte ca agricultura să devină larg răspândită - contrazicând ideea că viața spirituală complexă a apărut doar după începutul agriculturii.

Complexul „Dealurile de Piatră” cuprinde mai multe situri arheologice, întinse pe o suprafață de circa 200 km. Acesta „a fost, probabil, gazda celor mai impresionante așezări ale epocii neolitice”, spune Karul.

Karahan Tepe a fost locuit timp de aproximativ 1.500 de ani, între 9400 și 8000 î.Hr., când locuitorii au umplut intenționat situl cu pământ și apoi l-au abandonat.

Karul și echipa sa de 220 de persoane au început anul trecut săpăturile simultane în aproape 20 de structuri, descoperind rapid ziduri îngropate aproape de suprafață. Abia la finalul actualului sezon de săpături au ridicat piatra în poziția sa inițială verticală și au descoperit chipul sculptat.

Primele indicii arată că sculptura datează de la începutul mileniului al IX-lea î.Hr., spune Karul, a cărui echipă folosește materiale carbonizate din îmbinările zidurilor, tencuieli sau alte umpluturi pentru a data lucrările în piatră de la Karahan Tepe.

Foto sus: © Ministerul Culturii și Turismului din Turcia

