Un document de la 1470 semnat de regele Matei Corvin, pierdut de peste 130 ani, a fost găsit la Bistriţa

Un document de la 1470 semnat de regele Ungariei, Matthias Corvinus (Matei Corvin), pe care istoricii îl considerau pierdut de peste 130 de ani, a fost găsit, recent, printre documentele vechi deţinute de Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa-Năsăud, fiind expus, marţi, la sediul instituţiei, cu prilejul Zilei Internaţionale a Arhivelor, transmite Agerpres.

Potrivit şefei acestui serviciu, Cornelia Vlaşin, această descoperire a venit ca „o confirmare şi o încununare a muncii” depuse de arhiviştii bistriţeni.

„Zilele trecute am descoperit un document de la 1470. Este o poruncă dată de către regele Ungariei, Matthias Corvinus, către voievodul Ardealului prin care îi solicita să respecte privilegiile bistriţenilor. Este foarte important, deoarece acest document era considerat de către istorici ca fiind pierdut. (…) Noi am făcut o sistematizare la nivelul fondurilor deţinute de noi şi, între alte documente, am identificat şi acest document de la 1470. (…) Ne bucurăm că îl avem, că l-am descoperit şi că îl putem expune de Ziua Internaţională a Arhivelor. Când descoperi un astfel de document şi ai o asemenea valoare, pentru noi a venit ca o confirmare şi o încununare a muncii pe care am depus-o de-a lungul timpului”, a declarat Cornelia Vlaşin, pentru Agerpres.

Documentul va ajunge la Bucureşti, pentru a fi restaurat, având în vedere că pe alocuri a fost lipit cu bandă adezivă, care afectează hârtia originală, iar sigiliul a devenit uşor casant. Ulterior, acesta va reveni la Serviciul Arhivelor Naţionale de la Bistriţa şi va fi integrat în fondul de documente medievale.

Mini-expoziţia deschisă marţi la Arhivele bistriţene a mai inclus primele cataloage ale gimnaziilor evanghelice şi greco-catolice din Bistriţa şi Năsăud, datând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, o colecţie de protocoale şi jurăminte ale funcţionarilor publici începând cu anul 1529, dar şi un album foto editat de Direcţia Silvică Bistriţa din anul 1929.