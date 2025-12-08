Un „complex sacrificial” vechi de 2.400 de ani, cel mai bogat sit arheologic de acest tip găsit vreodată

Un „complex sacrificial” unic, descoperit între două movile funerare din Rusia, a scos la iveală informații noi despre ritualurile funerare ale populațiilor nomade din sudul Munților Ural, având o vechime de aproape 2.400 de ani.

În vara anului 2025, cercetători de la Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe au excavat zona dintre movilele funerare de la situl arheologic Vysokaya Mogila, o necropolă cu o serie de morminte de rang înalt răspândite pe o distanță de 6 kilometri. Necropola a fost folosită între secolele IV–III î.Hr., iar numeroase artefacte au fost descoperite atât în interiorul movilelor, cât și în exteriorul lor, informează Live Science.

Săpăturile au dezvăluit mai multe depozite de artefacte între movile. În total, au fost găsite peste 100 de obiecte, în principal legate de echitație, precum și peste 500 de mărgele de bronz, potrivit unei declarații a arheologului Sergey Sirotin, unul dintre conducătorii săpăturilor.

Într-unul dintre depozite, situat la sud-est de movilă, cercetătorii au găsit o placă-aplică din aur reprezentând capul și laba anterioară a unui tigru. La vest de movilă, au descoperit un depozit ce conținea fragmente atât dintr-un polonic de bronz, cât și dintr-un cazan.

Însă majoritatea artefactelor recuperate făceau parte dintr-un „complex sacrificial bogat”, ascuns într-o groapă rotundă și superficială aflată la vest de una dintre movile funerare.

Printre sutele de obiecte găsite în acest complex sacrificial se numărau fruntare de bronz pentru cai, piese laterale și zăbale de fier ce reprezentau cel puțin o duzină de harnașamente antice. Fruntarul harnașamentului trece peste fața calului între ochi și urechi, în timp ce piesele laterale sunt perpendiculare pe fruntar, sub și în lateralul ochiului.

Harnașamentele erau decorate cu cercuri metalice plate și rotunde, dintre care unele reprezentau păsări și animale mitice, în timp ce altele aveau modele geometrice sau chipuri umane. Complexul sacrificial mai conținea un bol de lemn cu aplicații de argint reprezentând motive animale, precum și fălcile unui mistreț, depuse ca animal de sacrificiu.

Acest „complex sacrificial” este cel mai bogat descoperit vreodată, se arată în declarație, atât prin numărul mare de artefacte, cât și prin originea lor, multe dintre obiecte fiind probabil importate din nordul Caucazului și din regiunile nordice ale Mării Negre, nefiind găsite anterior în această parte a lumii.

Atât bolul de lemn cu aplicații de argint, cât și fălcile de mistreț sugerează că acest complex sacrificial făcea parte dintr-un ritual funerar, au notat arheologii. Activitățile rituale post-funerare erau probabil efectuate de nobili nomazi în spațiul dintre movilele funerare.

Noile descoperiri sugerează că aceste cimitire din sudul Uralilor nu erau doar locuri de înmormântare, ci și spații la care oamenii reveneau în mod repetat pentru a desfășura activități rituale.