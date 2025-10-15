Un celebru autoportret al lui Gustave Courbet, expus pentru prima dată în Franța după 17 ani

Muzeul d'Orsay din Paris expune, începând de marți, „Le Désespéré”', celebrul autoportret al lui Gustave Courbet, care nu a mai fost prezentat în Franța de 17 ani.

Realizat între 1844 și 1845, acest tablou de referință, înfățișându-l pe artist cu o privire tulburată, este împrumutat Muzeului d'Orsay pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de către Qatar Museums, instituția responsabilă de gestionarea rețelei muzeale a emiratului. Aceasta a achiziționat lucrarea de la un colecționar privat, la o dată și pentru o sumă care nu au fost făcute publice, informează Agerpres.

Deși cunoscut în întreaga lume, însă foarte rar expus, acest ulei pe pânză de mici dimensiuni (45 pe 54 cm) nu a mai fost prezentat publicului francez din 2007-2008, cu ocazia unei retrospective dedicate acestui maestru al realismului (1819-1877), care a fost organizată la Paris, New York și apoi la Montpellier, în sudul Franței.

Înaintea acestei mari expoziții internaționale, tabloul - pictat de Courbet pe când avea doar 25 de ani - nu mai fusese expus de la sfârșitul anilor 1970, a precizat pentru AFP Muzeul d'Orsay, care deține în colecțiile sale circa 30 de pânze ale artistului.

În autoportret, Courbet, la acel moment un tânăr pictor venit din estul Franței în căutarea succesului la Paris, se reprezintă cu trăsături marcate de spaimă, teamă sau nebunie, ținându-se de cap, cu brațele și fața într-un clarobscur impresionant.

Gustave Courbet (1819–1877) a fost un pictor francez de seamă, considerat fondatorul realismului în arta franceză din secolul al XIX-lea. Născut la Ornans, în regiunea Franche-Comté, Courbet a respins convențiile academice și idealismul romantic, alegând să reprezinte în lucrările sale realitatea cotidiană – oameni simpli, muncitori, țărani – în toată sinceritatea și duritatea ei.

A studiat la Paris, dar s-a format în mare parte ca artist autodidact, inspirându-se din lucrările maeștrilor Renașterii și ale pictorilor olandezi. Lucrări celebre precum „Înmormântare la Ornans” (1849–1850) și „Spălătoresele” (1853) au stârnit controverse prin dimensiunile monumentale și prin subiectele aparent „banale”.

Gustave Courbet a fost și o figură implicată politic, susținând idealurile republicane și participând activ la Comuna din Paris din 1871, eveniment care i-a adus exilul în Elveția în ultimii ani de viață. A murit la La Tour-de-Peilz, în 1877.

Stilul său realist a influențat profund generațiile viitoare de artiști, deschizând drumul către impresionism și arta modernă.