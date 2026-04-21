Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Cap de marmură din Smyrna antică (© Denver Art Museum)

Un cap de marmură din Smyrna antică, repatriat dintr-un muzeu din SUA

📁 Muzee
Autor: Redacția
🗓️ 21 aprilie 2026

Un cap de marmură din orașul antic Smyrna, scos ilegal din Turcia, a fost returnat de la Muzeul de Artă din Denver. Artefactul din secolul al V-lea, verificat prin analize științifice, este acum expus la Muzeul de Arheologie din Izmir.

Turcia a reușit să obțină returnarea unui cap de marmură din orașul antic Smyrna, care se afla în Statele Unite, a anunțat ministrul Culturii și Turismului din Turcia, Mehmet Nuri Ersoy. Artefactul, care făcea anterior parte din colecția Muzeului de Artă din Denver, a fost repatriat după verificarea științifică a originii sale, informează publicația Yeni Șafak.

Ersoy a declarat că rapoarte din 1934 și analizele experților au confirmat că piesa provine din săpăturile din Agora orașului antic Smyrna și datează din perioada lui Theodosius.

Capul de marmură, despre care se crede că datează din secolul al V-lea d.Hr., a fost scos din Turcia prin mijloace ilegale.

„Prin cooperare și dialog constructiv cu Muzeul de Artă din Denver, am adus acest artefact înapoi acasă”, a spus Ersoy.

Foto sus: Cap de marmură din Smyrna antică Denver Art Museum)

