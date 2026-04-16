Tezaurul pierdut al Daciei revine acasă! Când putem vedea coiful de aur de la Coțofenești și brățările?

Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Ministerului Culturii, Guvernul României anunță repatrierea coifului de la Coțofenești și a celor două brățări dacice recuperate.

Institutiile din România își exprimă mutumirile tuturor celor implicați (instituții, experți și autorități din țară și din străinătate) pentru profesionalismul și cooperarea care au făcut posibil acest rezultat.

Pentru prima dată de la revenirea lor în țară, coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice vor putea fi revăzute la Muzeul Național de Istorie a României, în cadrul unui eveniment organizat în data de 21 aprilie, la ora 19:30. Momentul va fi prezentat și prin intermediul presei, iar ulterior artefactele vor deveni accesibile publicului larg, atât la sediu, cât și în regiunile țării, prin intermediul unei campanii dedicate.

După luni de investigații, negocieri internaționale și cooperare între instituții, aceste piese emblematice ale civilizației geto-dacice revin în patrimoniul național, într-un gest care depășește dimensiunea administrativă și capătă valențe simbolice profunde.

Reîntoarcerea acestor piese de patrimoniu este un moment de reparație simbolică. Dincolo de valoarea lor istorică și arheologică, ele poartă cu sine fragmente esențiale din trecutul nostru și din memoria culturală pe care avem datoria să o protejăm și să o transmitem mai departe.

Un artefact unic: coiful de aur al aristocrației geto-dacice

Descoperit în anul 1929, în localitatea Coțofenești din județul Prahova, coiful din aur masiv, datat în secolele V–IV î.Hr., este considerat una dintre cele mai spectaculoase realizări ale artei geto-dacice. Decorat cu scene ritualice și simboluri solare, obiectul reflectă nu doar măiestria tehnică a meșteșugarilor antici, ci și universul spiritual al elitelor războinice din acea epocă.

Specialiștii au interpretat iconografia sa ca fiind legată de ritualuri de inițiere sau de cultul strămoșilor, ceea ce îl transformă într-un document vizual de o importanță rară pentru înțelegerea mentalităților preistorice din spațiul carpato-danubian.

Brățările dacice: simboluri ale puterii și identității

Alături de coif, cele două brățări dacice recuperate completează imaginea unei societăți sofisticate, în care aurul nu era doar un simbol al bogăției, ci și al statutului social și al apartenenței la o elită războinică.

Astfel de artefacte, descoperite în special în zona Munților Orăștiei, au fost adesea victime ale braconajului arheologic după 1990, fiind scoase ilegal din țară și tranzacționate pe piața neagră internațională. Recuperarea lor a devenit o prioritate pentru statul român, implicând colaborări complexe cu organisme internaționale și case de licitații.

Drumul anevoios al recuperării

Repatrierea acestor piese nu este un gest izolat, ci face parte dintr-un efort mai amplu început în ultimele două decenii, prin care România a reușit să recupereze zeci de artefacte dacice exportate ilegal. Ani de zile bratari si alte artefacte dacice au implicat anchetele ale polițiilor din mai multe state europene, experți în artă și instituții muzeale, într-un proces care a demonstrat cât de vulnerabil este patrimoniul în fața rețelelor de trafic.

Mai mult decat atat furtul de anul trecut din Olanda, arata ca e nevoie de securitate sporita in ceea ce priveste aceste artefacte. Si aici a fost nevoie de o munca asidua dusa de politie si de experti.

În acest context, revenirea coifului și a brățărilor reprezintă nu doar o victorie juridică, ci și una morală.

Revenirea acasă: patrimoniul reîntregit

Pentru prima dată după recuperare, aceste obiecte vor putea fi admirate de public în cadrul unei expoziții organizate la Muzeul Național de Istorie a României, în data de 21 aprilie. Evenimentul marchează nu doar reîntoarcerea fizică a artefactelor, ci și reintegrarea lor în circuitul cultural național.

Ulterior, piesele vor fi incluse într-un program de expunere itinerantă, menit să le aducă mai aproape de publicul din diferite regiuni ale țării.

O memorie recuperată

Dincolo de valoarea lor materială, aceste artefacte sunt purtătoare ale unei memorii colective. Ele evocă o lume dispărută, dar esențială pentru identitatea istorică a României. Într-o epocă în care trecutul este adesea fragmentat sau reinterpretat, recuperarea unor astfel de simboluri capătă o importanță aparte.

Revenirea coifului de la Coțofenești și a brățărilor dacice nu este doar o știre culturală, ci un act de reparație simbolică – o reconectare la rădăcinile unei istorii care continuă să fie descoperită, piesă cu piesă.