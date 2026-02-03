Taxă de acces pentru turiști la Fontana di Trevi din Roma

Turiștii care vizitează Roma trebuie să plătească o taxă pentru a avea acces la Fontana di Trevi începând din această săptămână.

O taxă de doi euro este acum percepută pentru accesul în zona din imediata apropiere a monumentului din secolului al XVIII-lea. Măsura a fost instituită în scopul combaterii aglomerării și pentru a canaliza mai bine afluxul de vizitatori la una dintre principalele atracții turistice din capitala Italiei, informează Agerpres.

Conform sursei citate, noul sistem de acces se aplică în majoritatea zilelor lucrătoare în intervalul 9:00 - 22:00 (08:00-21:00 GMT), cu excepția zilelor de luni și vineri, când se aplică în intervalul 11:30 - 22:00.

Luni a fost făcută o excepție, iar accesul a început la ora 9:00. Piața amplă din fața fântânii rămâne în continuare accesibilă gratuit pentru toată lumea.

Biletele pot fi cumpărate în avans printr-un site dedicat sau din zona de acces la fântână și de la mai multe punte de informare turistică. Persoanele cu reședința în Roma nu trebuie să plătească pentru acces.

Persoanele cu dizabilități, însoțitorii acestora, precum și copiii mai mici de șase ani sunt de asemenea exceptați de la plata taxei.

Fontana di Trevi este una dintre cele mai celebre fântâni din lume și un simbol al Romei. Construită între 1732 și 1762, fântâna a fost proiectată de arhitectul Nicola Salvi, iar lucrările de finalizare au fost realizate sub îndrumarea lui Giuseppe Pannini.

Fântâna se află la intersecția a trei străzi (de unde provine numele „Trevi") și marchează locul unde se întâlnesc acele trei ramuri ale unui vechi acvaduct roman, Aqua Virgo, care a fost construit în 19 î.Hr. de către împăratul Augustus.

Fontana di Trevi este un exemplu remarcabil de baroc italian, cu o compunere grandioasă, în centrul căreia se află o statuie impozantă a zeului Ocean, înconjurat de alte figuri mitologice.

Fântâna a fost promovată internațional ca destinație turistică și grație filmului „Three Coins in the Fountain”, din 1954. A urmat apoi faimosul „La Dolce vita al lui Fellini”, din 1960, cu scena în care personajele jucate de Anita Ekberg și Marcello Mastroianni fac o baie nocturnă în fântână.

Unul dintre cele mai populare obiceiuri legate de fântână este aruncarea unei monede peste umăr, un gest care, conform tradiției, garantează întoarcerea la Roma.

