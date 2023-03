Tablouri ale unor dintre cei mai mari pictori spanioli, expuse la Madrid pentru prima dată după un secol

Tablouri de El Greco, Goya, Velazquez și Murillo, care fac parte din Colecția Frick din New York, sunt expus la Muzeul Prado din Madrid, marcând revenirea lor în Spania pentru prima dată după un secol.

Este vorba despre nouă opere de artă din colecția magnatului american Henry Clay Frick (1849-1919), împrumutate „pentru prima dată după o sută de ani”, a declarat directorul colecției, Ian Wardropper, citat de Agerpres.

Acest împrumut are loc în contextul în care muzeul The Frick Collection din New York este închis pentru renovare, a precizat Wardropper.

Alte lucrări din cadrul colecției au fost împrumutate altor muzee, cum a fost cazul unui ansamblu excepțional al pictorului american James Abbott McNeill Whistler, împrumutat până în mai la Musée d'Orsay din Paris.

Prado va expune până la 2 iulie trei tablouri de El Greco, patru de Francisco de Goya, unul de Diego Velazquez și altul de Bartolomé Esteban Murillo, care alcătuiesc secțiunea spaniolă din Colecția Frick, „limitată ca număr de lucrări, dar de o calitate enormă”, după cum a declarat directorului muzeului din Madrid, Miguel Falomir.

Printre aceste picturi se numără „Portretul lui Vincenzo Anastagi”, pe care El Greco l-a pictat în jurul anului 1575, singurul „portret în mărime naturală” cunoscut al artistului născut în Grecia și care și-a petrecut o mare parte din viață în Spania.

"Obras maestras españolas de la Frick Collection". Hasta el 2 de julio en el Museo del Prado https://t.co/1NipoHiEHz pic.twitter.com/sw1Jp8WnGX — Museo del Prado (@museodelprado) March 10, 2023

Operele din artă din Colecția Frick sunt expuse alături de alte tablouri care aparțin Prado și cu care au „legături strânse”, se arată într-un comunicat emis de muzeu. Spre exemplu, „Portretul lui Filip al IV-lea în Fraga” de Velázquez va fi agățat lângă „Portretul lui Sebastián de Morra” - „El bufón el Primo” -, întrucât ambele au fost „pictate pe aceeași pânză”, după cum a declarat Javier Portus, , curator în cadrul departamentului de la Prado dedicat picturii spaniole.