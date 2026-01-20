Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Monede romane descoperite în cele patru castre, bătute de Antoninus Pius, Marcus Aurelius și Caracalla. Fotografie de Anika Tauschensky (© Oficiul de Stat pentru Administrarea Patrimoniului și Arheologiei din Saxonia-Anhalt)

Tabere romane din timpul campaniei împăratului roman Caracalla în Germania, descoperite de arheologi

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 20 ianuarie 2026

Arheologii din Germania au descoperit patru tabere romane de marș, datând de acum aproximativ 1.800 de ani, împreună cu o multitudine de artefacte, inclusiv monede și piese vechi de încălțăminte, care datează probabil din timpul campaniei împăratului roman Caracalla în Germania din anul 213 d.Hr.

În secolul al III-lea d.Hr., Imperiul Roman a desfășurat mai multe campanii militare pe teritoriul a ceea ce este astăzi Germania. Scopul lor era să extindă teritoriul roman spre nord, de-a lungul fluviului Elba, care se varsă în Marea Nordului. Însă triburile germanice au opus rezistență ocupației romane și au contribuit la o criză imperială în secolul al III-lea. Arheologii au descoperit dovezi ale prezenței romane sub forma taberelor militare, informează Live Science.

„Taberele romane erau facilități extrem de standardizate”, au scris arheologii de la Oficiul de Stat pentru Administrarea Patrimoniului și Arheologiei din Saxonia-Anhalt într-un comunicat.

„Împrejmuirea tipică a taberei, de formă dreptunghiulară, avea colțuri rotunjite. De la porți, drumurile principale ale taberei, dispuse în unghi drept, duceau spre interior. La intersecția acestor drumuri se afla clădirea comandamentului, principia”, au precizat arheologii.

Aceștia au menționat că o „caracteristică specifică taberelor de marș este așa-numitul titulum — un segment de șanț cu un val de pământ [zid defensiv] amplasat în fața pasajelor porților”.

Două dintre tabere sunt situate în apropierea orașului Aken; o altă tabără se află lângă orașul Deersheim; iar a patra este situată în municipiul Trabitz, se arată în comunicat. Taberele au fost descoperite de arheologi amatori și profesioniști, care au folosit o combinație de imagini aeriene și satelitare, precum și prospecțiuni la sol și săpături pentru a identifica și investiga siturile.

Detectoarele de metale au fost folosite pentru a ajuta la cercetarea taberelor, ceea ce a dus la identificarea a peste 1.500 de artefacte metalice, multe dintre ele fiind cuie; unele ar fi putut proveni de la sandalele purtate de legionarii romani. Astfel de cuie, cunoscute sub numele de hobnails, probabil ofereau tracțiune soldaților romani (legionari și auxiliari) în timpul marșurilor.

În urma săpăturilor au fost descoperite, de asemenea, monede datând din a doua jumătate a secolului al II-lea și începutul secolului al III-lea, descoperiri care au ajutat la datarea taberelor de marș, se mai arată în comunicat. Mai multe datări cu radiocarbon au confirmat aceste concluzii.

„Printre descoperirile monetare de la Trabitz, un denar al lui Caracalla este cea mai recentă piesă găsită. Prin urmare, este plauzibil ca tabăra să fi fost înființată în legătură cu o campanie desfășurată sub [împăratul roman] Caracalla în anul 213 d.Hr.”, se precizează în comunicat. Sursele istorice indică faptul că campania lui Caracalla în Germania a fost îndreptată împotriva unui grup denumit alemanii (sau alamanii), care ar fi putut locui de-a lungul fluviului Elba.

Cercetările asupra taberelor de marș sunt în desfășurare și ar putea oferi noi informații despre campania militară a lui Caracalla în Germania, se mai arată în comunicat.

Foto sus: Monede romane descoperite în cele patru castre, bătute în timpul domniei împăraților Antoninus Pius (138-161 d.Hr.), Marcus Aurelius (161-180) și Caracalla (211-217). Fotografie de Anika Tauschensky (© Oficiul de Stat pentru Administrarea Patrimoniului și Arheologiei din Saxonia-Anhalt)

